Más energía sustentable con nuevo parque eólico

Con la presencia de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal quedó inaugurado el Parque Eólico Pampa III, que demandó a Pampa Energía una inversión de $3.000 millones. Situado en el distrito de Coronel Rosales, en el km 639,5 de la ruta nacional N°3, es el tercer parque eólico que la empresa suma a los ubicados a 20 kilómetros de Bahía Blanca.

El nuevo parque eólico cuenta con 14 aerogeneradores, compuestos por cuatro tramos de torre, una nacelle y tres palas que impulsan la turbina de un diámetro total de 136 m. La capacidad del parque de 53 MW ya está aportando energía sustentable al sistema nacional y pasará a generar 258 MW en el año 2020 con un cuarto parque anunciado durante el acto. Al igual que los dos proyectos anteriores, la instalación de estos aerogeneradores requirió la construcción de sofisticadas obras en las plataformas y fundaciones, similares a las que existen en los diferentes parques de ese tipo en el mundo y requirió del trabajo de 180 personas. Puerto Bahía Blanca fue la puerta para la descarga en el sitio 5 y transitorio almacenamiento de los 14 aerogeneradores hasta la actual concreción.

Serán más de 200 aerogeneradores los que se descargarán durante este 2019 por el puerto de Bahía Blanca para luego ser trasladados a los parques eólicos correspondientes: La Castellana (RN 3 Km 712), La Genoveva (RP 51 Km 35), Los Teros (RP 51 – Azul), García del Río (RN 3 Km 40), Viento del Secano (RN 3 – Villarino), Los Meandros (RN 22 - Neuquén) y Tres Picos (RN 33 – Tornquist).

"Lo que podíamos ver en esta región eran los buques que traían el gas importado en el Puerto de Bahía Blanca y un país que había perdido su energía. Este verano pudimos observar los buques saliendo con nuestro gas desde aquí y estos parques eólicos que cada vez crecen más. Ya son ocho en la provincia de Buenos Aires y once en desarrollo. La apuesta por la energía renovable es posible porque trabajamos en equipo, junto al presidente, a empresarios como Marcelo Midlin de Pampa Energía, los trabajadores, las escuelas. Trabajamos en equipo no solo para poner a la provincia y al país de pie, sino para generar el trabajo que no se promueve con discursos, sino con cimientos fuertes", destacó Vidal.

Relevante

Para el Consorcio de Gestión Puerto Bahía Blanca (CGPBB) que preside Miguel Donadío, uno de los movimientos portuarios más relevantes desde el 2017, es el relacionado con la energía renovable con la descarga y traslado de partes de aerogeneradores (aspas, torres, hub y nacells) para parques eólicos nacionales.

El almacenamiento se lleva a cabo en espacios de la extensión portuaria local: en la primera subzona franca del país (ubicada en Puerto Galván), en la playa de almacenamiento del Muelle Multipropósito en Puerto Ingeniero White y en las 34 hectáreas de un predio puesto en valor en el sector de Loma Paraguaya ubicado en la zona de vías entre los kilómetros 8209 a 8517 Ramal R.93 de la línea ferroviaria Roca.

Debido a las dimensiones del equipamiento, los traslados terrestres se realizan dentro de un operativo de asistencia de tránsito conjunto entre CGPBB y los organismos de seguridad vial de la nación y la provincia.