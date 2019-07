Alberto Fernández le contestó a Lousteau: "Pretende dar clases de economía cuando nos dejó el muerto de la 125"

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernandez acusó hoy al postulante a senador del oficialismo, Martín Lousteau, de pretender “dar clases de economía” después de haberle dejado al país “el muerto de la 125”, en una dura respuesta a las críticas que recibió del ex ministro de Economía de CFK por su propuesta de aumentar las jubilaciones con los intereses que pagan actualmente las letras de liquidez del Banco Central (Leliq).

"El Gobierno está tapando lo que está pasando y quieren hacer creer que con un dólar contenido la economía está bien. Eso no es culpa mía. Ellos pagan esa tasa de interés para darle al dólar un valor que no tiene. Se enojan porque se lo cuento a la gente y porque digo que los bancos se llevan el dinero que le corresponde a la gente. Ahí lo escucho a (Martín) Lousteau que nos dejó el muerto de la 125 y ahora nos quiere dar clases de economía", dijo Fernández en un acto de campaña en Entre Ríos que compartió con el gobernador Gustavo Bordet.

Lousteau había salido ayer a cruzar a Fernández por su propuesta de dejar de pagar los intereses de las Leliq para financiar el aumento del 20% a los jubilados en caso de llegar al poder. Los dichos de Fernández ocultan "un error conceptual muy grande" , dijo Lousteau, y explicó que los intereses de las Leliq dependen del BCRA y el pago de los haberes jubilatorios surge de los fondos que administra el Tesoro.

Fernández y Lousteau fueron compañeros de gabinete durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, en momentos en que el ahora dirigente de Cambiemos impulsó las retenciones móviles a través de la resolución 125 que dio origen al conflicto con el campo de 2008. Por diferencias con los Kirchner en este tema justamente, Fernández terminó fuera del Gobierno K.

El candidato del Frente de Todos también le envió un guiño al campo, al ser consultado sobre qué hará con las retenciones en caso de llegar a la Presidencia. "El campo tiene que ser parte de la Argentina que viene, tenemos que ayudarlo a que produzca y exporte, sé que están al límite", dijo. Y agregó: "Macri nos va a dejar un déficit del 6%, pero no vamos a resolver ese déficit complicándole más la vida al campo".

Durante una conferencia de prensa, el ex jefe de Gabinete también volvió a hablar de las polémicas leliq y a criticar la cotización actual del dólar:

"Hay que hablarle con la verdad a la gente y siento que muchos ocultan la verdad. Estamos en un sistema especulativo que promueve la bicicleta: jugar entre las Leliq y el dólar y hacer diferencia en desmedro del trabajo y la producción. Tenemos la cosecha más grande de la historia y no se liquida porque todos saben que el dólar está subvaluado; no podemos mentirle a esta gente. Yo le hablo a Macri y me responde el Fondo, nos vamos entendiendo".

"El dólar sube porque desconfían de vos, Macri, porque nadie te cree. No te cree el mundo que vos decís que te apoya", lanzó.