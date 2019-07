Esta semana cuatro empresas colocan deuda para financiarse antes de las PASO

Con el mercado enrarecido por la cercanía de las PASO, el contexto no es el ideal para colocar deuda, sin embargo esta semana lo harán IRSA; Generación Mediterránea y Central Térmica Roca , de Albanesi; Arcor y Compañía General de Combustibles (CGC).

La mayoría de las colocaciones de Obligaciones Negociables (ON) son en dólares y no tienen fecha exacta de emisión, dado que los montos y tasas se definen en privado, de antemano, con los inversores y la noticia llega ya con el acuerdo hecho.

"Hoy no tenemos un buen clima para este tipo de operaciones. Sí es mejor que el de tres meses atrás, pero cuando hablamos de buenas condiciones tenemos que remontarnos a antes de 2018, cuando una empresas como Aysa salió a siete años con cupón de 7%; hoy ni YPF paga eso", señaló Sebastián Maril, Ceo de FinGuru.

En Portfolio Personal recordaron que durante las últimas tres semanas salieron al mercado YPF, YPF Luz, Telecom, Pampa y Vista (el último viernes), muchas de ellas relacionadas a Vaca Muerta. "Fueron en su mayoría colocaciones a entre 7 y 10 años, y de entre u$s 300 y u$s 500 millones. Vista, la más reciente, fue a dos años al 7,88% anual por u$s 50 millones. Son rendimientos elevados, pero al menos la demanda que comienza a existir, a diferencia de meses atrás; es un buen dato", subrayaron.

Diego Carlos Martinez Burzaco, director de MB Inversiones, opinó que estas "son empresas que se animan después de la buena colocación de YPF afuera y de YPF luz y Vista Oil adentro, a tasas bastantes más bajas que los bonos soberanos", y que "aprovechan esta ventana de liquidez para asegurarse algo de liquidez previo a las PASO".

En el caso de IRSA Inversiones y Representaciones, son dos bonos que se lanzarán en el mercado local por un total de u$s 40 millones, un tramo en dólares y otro en pesos chileno, y el cierre de la subasta será mañana.

En tanto Generación Mediterránea y Central Térmica Roca, de Albanesi, colocará deuda por u$s 85 millones, también en el mercado local.

Por su parte, Arcor emitirá deuda por $ 2.000 millones, o incluso más, en el mercado local. "Tienen aprobada la emisión, pero no hay fecha. Muchas veces lo que se hacen son preguntas previas a los inversores y se anuncia cuando está cerrado todo; entonces puede salir de un día para el otro", explicó Maril.

Finalmente, Compañía General de Combustibles buscará recomprar bonos; se trata de la emisión de un nuevo bono internacional por u$s 250 millones y la única colocación internacional. Maril confirmó que es para, en parte, recomprar bonos que vencen: "Usarían partede lo recaudado para recomprar sus bonos que vencen en en 2021; una especie de refinanciación".