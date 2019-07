Open Banking, el nuevo paradigma que revolucionará los servicios financieros

La innovación y el uso de la tecnología son palabras de moda en el entorno de las finanzas. Pero es mucho más que una moda. Es una realidad que llegó para modificar en forma significativa la prestación de servicios financieros, incrementando la competencia, permitiendo ampliar la inclusión, evolucionar la variedad y calidad de los productos financieros, mejorar el acceso y la experiencia del usuario, y reducir los costos.

En ese contexto, las empresas FinTechs –término que surge de la combinación de Finance & Technology– han crecido a nivel mundial, en la región y también en nuestro país. Esto ha generado que nuevos jugadores intervengan en el mercado de servicios financieros y también que las entidades financieras tradicionales aceleren su proceso de transformación digital.

En ese marco, definimos los servicios relacionados con Open Banking (OB) como aquellos servicios financieros abiertos integrados en línea, habilitados a través de la capacidad de los consumidores para permitir el acceso a sus datos de cuentas bancarias a otros proveedores de servicios financieros. El método más utilizado para compartir información con terceros es el acceso a interfaces de programación de aplicaciones (APIs).

A través de OB, las entidades prestadoras de servicios financieros, con autorización del consumidor, pueden compartir con otras empresas del ecosistema una variedad de datos que facilitan el acceso a la información, el desarrollo de nuevos productos, nuevos canales, una nueva competencia y una mejor experiencia para los clientes de servicios financieros.

Estudio de EY

EY ha desarrollado un estudio de “Índice de Oportunidades de OB” para evaluar la situación actual de 10 entornos de mercado seleccionados para el éxito de OB. Dicho éxito se ve como el potencial para que más consumidores adopten servicios abiertos habilitados para la banca dentro de un mercado.

En la misma, EY evaluó 4 pilares clave:

1. Entorno regulatorio: ¿Cómo es el ambiente regulatorio y las políticas actuales del gobierno para soportar OB?

2. Potencial de adopción: ¿Cuál es el potencial que los consumidores adopten OB considerando su comportamiento?

3. Sentimiento del consumidor: ¿Cómo es el sentimiento de los consumidores con relación al concepto de OB, los servicios asociados a OB y compartir los datos financieros?

4. Entorno de innovación: ¿Qué tan fuerte es el entorno de innovación, en especial con servicios financieros?

Para cada uno de los pilares, EY evaluó una amplia gama de indicadores para desarrollar una visión de las condiciones en cada mercado, con distinto nivel de ponderación.

Una de las principales conclusiones fue que no hay una única forma de que los países sean exitosos en la implementación de OB. El resultado indica que los dos principales países cuentan con dos modelos totalmente divergentes de implementación, según se detalla en el siguiente cuadro:

En síntesis, mientras la comunidad europea, con el Reino Unido a la vanguardia, lideran el desarrollo e implementación de normativas para regular las APIs, de manera de uniformar el proceso de adopción y resguardar la seguridad de la información de los usuarios, en China tienen un enfoque menos regulado y es el mercado quién sin obligatoriedad y con menos regulaciones, impulsa su implementación. Estados Unidos avanza con margen de libertad, pero su Departamento de Tesoro en un informe reciente explica cómo los cambios en el entorno regulatorio también pueden apoyar la innovación de las FinTechs, dando indicios de próximas regulaciones.

Cuestión de confianza

Capitalizar el verdadero potencial de OB, tanto para los consumidores como para las instituciones financieras, depende de ganarse la confianza del consumidor. Los reguladores pueden desempeñar su papel construyendo entornos que apoyan la innovación y tranquilizan a los consumidores. Pero, como lo demuestra la experiencia en China, la capacidad de atraer clientes es, en última instancia, lo que determinará si la banca abierta tiene éxito.

La educación del consumidor sobre los riesgos y beneficios puede ayudar a acelerar la adopción. Sin embargo, tal vez la mejor forma de cambiar el sentimiento del consumidor será mostrarles a los clientes los beneficios que OB puede aportar. Como se vio con la adopción de plataformas populares de redes sociales, las personas compartirán información de manera voluntaria si perciben beneficios y si pueden hacerlo a través de aplicaciones que generan una experiencia de uso superior. La innovación de las instituciones financieras puede convencer a los consumidores del valor de OB y acelerar su adopción en los mercados globales.

Clave para generar la confianza del consumidor

Generar confianza en los consumidores es crucial para el éxito de los Bancos y FinTechs. La decisión más importante para los consumidores es probablemente a quién confiarle su dinero.

Si bien OB está ganando impulso a nivel mundial y creando oportunidades para desarrollar nuevos servicios que pueden mejorar la vida de los consumidores y fomentar la lealtad, para cumplir con este potencial, los prestadores de servicios deben pedir a sus clientes que confíen en un nuevo modelo de negocios, donde los clientes abren sus datos financieros a un ecosistema de socios a cambio de una mejor experiencia.

El estudio de EY encuentra que la confianza del consumidor hacia OB podría ser un factor importante que afecte su evolución. Para que la adopción de OB despegue a nivel mundial es fundamental que los Bancos y FinTechs superen el obstáculo de la confianza, por lo que los consumidores se sienten seguros de que se cuenta con la protección y la seguridad de datos suficientes para abrazar esta nueva tendencia. Un indicador importante de que la industria está teniendo éxito será cuando los clientes ya no perciban a los servicios OB como algo fuera de lo común. A medida que OB se vuelve intrínseco a la forma en que se proveen los servicios financieros centrados en el cliente, los consumidores esperarán esta oferta de servicios como un estándar, con las mismas garantías de calidad y protección que se aplican a los demás servicios financieros tradicionales.

¿Qué está conduciendo el sentimiento de los consumidores?

El análisis de EY también identificó una serie de temas de discusión que impulsan el sentimiento positivo y negativo hacia la banca abierta.

De las publicaciones que expresaron un sentimiento positivo sobre la banca abierta, los temas de discusión más comunes fueron el "control" (los consumidores se hacen cargo de sus datos y servicios bancarios) y la "innovación" (el potencial para que surjan nuevos tipos de servicios bancarios).

Sin embargo, los sentimientos sobre los problemas de "protección de datos" y "ciberseguridad" fueron importantes, representando el 48% de todos los mensajes negativos en todo el mundo, ya que los consumidores se preocupan por la posibilidad de fraude y el uso indebido de sus datos por parte de terceros, incluso enfatizando que es una idea de los Bancos para liberarse de responsabilidades.

Estos temas resaltan preocupaciones legítimas, ya que más empresas que manejan datos de clientes podrían aumentar su exposición al fraude si el ecosistema no se administra adecuadamente. Pero también reflejan percepciones erróneas, ya que la mayoría de los reguladores no tienen la intención de que los clientes asuman la responsabilidad por transacciones fraudulentas o no autorizadas. En lugar de servir a la industria, el Open Banking debiera tener principalmente como objetivo ofrecer mejores servicios a los clientes.

Entonces, ¿cómo convencen los proveedores de servicios financieros en el ecosistema de OB a los consumidores de superar el umbral de confianza para impulsar la adopción?

El estudio revela que, para superar el umbral de confianza del consumidor, tanto los Bancos, los reguladores, FinTechs y otros jugadores del ecosistema, deberán ayudar a garantizar que se avance en tres áreas clave:

1. Protección de ciberseguridad: uso de herramientas y técnicas digitales más sofisticadas para mantener seguros los datos de los consumidores.

2. Protección de regulaciones: establecer un marco con suficientes salvaguardias para los consumidores, incluidos los derechos de recurso y sanciones para cualquier proveedor que contribuya a causar daños a los consumidores.

3. Agregar valor: Brindar servicios de OB que los consumidores sientan que los apoyan en el logro de sus objetivos.

Resultados del estudio con foco en Argentina

En los resultados del estudio, los 10 países evaluados se clasifican de forma agregada y por separado en cada uno de los cuatro pilares principales. Dicho estudio abarcó por primera vez a algunos países de la región, en particular Argentina, Brasil y Chile, y fue realizado a través de alrededor de 14.000 encuestas durante el año 2018, excepto para los países de América latina cuyo estudio se extendió hasta marzo de 2019. Si bien por la comparabilidad de los resultados no fueron incluidos en el reporte global, los principales resultados de la Argentina se desarrollan a continuación.

En la Argentina el estudio se realizó mediante una encuesta on-line, a una muestra de 1004 individuos –52% mujeres y 48% hombres–. De ellos, 42% tienen entre 18 a 34 años, 51% entre 35 y 64; y el 7% restante, mayores de 65 años. De los encuestado, 20% posee cuenta en el Banco Nación, 15% en el Banco Santander, 12% en Banco de la Provincia de Buenos Aires, 10% en el Banco Galicia, 9% en el BBVA, 7% en el Banco Macro, y el 28% restante en otros bancos. Este estudio, a su vez, se complementó con entrevistas a FinTech, Bancos y al Ente Regulador.

El estudio muestra que del análisis de las 4 dimensiones (entorno regulatorio, potencial de adopción, sentimiento del consumidor y ambiente innovador), en los países de Latinoamérica –incluida la Argentina– el índice compuesto de adopción se encuentra por debajo del promedio. Es decir, cuentan con un nivel menor de madurez respecto a los países más desarrollados y China que, como se detalló anteriormente, ha sabido tener un fuerte nivel de adopción.

La Argentina se destaca en la dimensión de “entorno regulatorio”, y se ubica en el puesto 8 de 13, por encima de Brasil y Chile. Esto se debe a los avances en regulación del BCRA para dar soporte a la innovación en la industria y a la inclusión financiera, destacando las Mesas de Innovación con el ecosistema financiero, donde uno de los temas analizados fue la adopción de Open Banking. En adición, el BCRA se muestra proclive a impulsar este tipo de iniciativas que permita integrar al ecosistema financiero, generar mayor transparencia y competencia en favor de los usuarios financieros. Sin embargo, aún existe espacio para avanzar. Otros países han definido un ente u organización responsable de ayudar a su adopción y, otros más avanzados aún, han emitido regulaciones. En el caso de la Argentina, el rol del ente regulador puede jugar un papel clave para acelerar la madurez local.

Otra dimensión en la que se destaca, al igual que Brasil y Chile, es en el “sentimiento del consumidor” respecto de OB. Se posiciona en el puesto 6 de 13, por encima de España, Reino Unido y Hong Kong, entre otros. Esto se debe a que se observó que, en general, los consumidores tienen mejor predisposición a compartir datos financieros con terceros y en la adopción de modelos de banca sólo on-line.

En las dos dimensiones restantes, la Argentina tiene más espacio para desarrollar y así lograr un mayor potencial de adopción. En primer lugar, en lo que respecta al “potencial de adopción”, del estudio se observa que la penetración de smartphones con internet, el uso de internet y el uso de las redes sociales es similar al resto de países de Latinoamérica pero bastante por debajo del resto de los países. En el uso de mobile banking se observa una adopción menor que en Brasil y Chile. Entendemos que tanto los avances de la infraestructura tecnológica como la educación financiera serán factores que considerar para lograr mejorar el índice de potencial adopción.

Por último, al comparar el índice de “entorno de innovación” con los países más desarrollados relega al país al último puesto. Este índice en gran medida se encuentra influenciado por las inversiones de los Venture Capital en FinTech, las inversiones en FinTech e Investigación y Desarrollo. A medida que la Argentina continúe mejorando su estabilidad económica y jurídica, permitiendo atraer más inversiones, éstas podrán apalancar de manera significativa al entorno emprendedor que existe en Argentina. Es importante que a pesar de que las inversiones externas en FinTech no son las más relevantes, en los últimos 18 meses el ecosistema FinTech creció un 80% ubicándose en el cuarto lugar de toda Latinoamérica.

Del análisis de la madurez de Argentina en las 4 dimensiones, se podría concluir que, considerando un sentimiento del consumidor bastante propicio, cualquier avance adicional de las regulaciones y políticas para acelerar la adopción de OB podría contrarrestar las debilidades de inversión externa en FinTech y las debilidades en el potencial de adopción. Si, además, ese impulso se ve acompañado por un sendero de estabilidad en los negocios y mayores inversiones en tecnología, las características tradicionales del mercado argentino, sus empresas y sus habitantes, sus capacidades de profesionales de tecnología e innovación, generan expectativas de convertirse en un mercado líder de la región en materia de OB.

Foco en sentimientos del consumidor argentino

El sentimiento del consumidor para la adopción del OB será clave. Es que a fin de cuentas, la experiencia del cliente es el factor principal en la adopción de OB. En consecuencia, el estudio de EY puso bastante foco en esta dimensión para descubrir algunas conclusiones relevantes de los argentinos respecto de OB.

Hay que destacar que como el concepto de OB es bastante reciente, en especial en Latinoamérica, se observa que sólo el 18% de los argentinos conoce y entiende qué es, mientras que el 25% lo conoce pero no lo entiende, y el 57% restante no lo conoce.

Al ser consultados sobre ¿cuáles eran las principales preocupaciones de OB?, los consumidores indicaron, en primer lugar, que deseaban mantener sus datos bancarios lo más privado posible (40%). En segundo lugar indicaron que no saben quién se hará responsables si algo funciona mal (30%); en tercer lugar, que los datos personales estarán menos protegidos (29%); y en cuarto lugar, que estarán más expuesto a fraudes de pago (28%).

Por otro lado, ante la consulta “¿cuáles eran los aspectos positivos de OB?”, los clientes indicaron: en primer orden, la capacidad de hacer más actividades financieras desde el smartphone (34%); en segundo, la capacidad de manejar mejor los servicios financieros no bancarios (33%); en tercer lugar, que mejorarán la innovación en los servicios (22%); y en cuarto, que habrá mayores alternativas de servicios y que la calidad de los servicios financieros mejorará (ambas con 20%).

Cabe aclarar que las respuestas no eran excluyentes, estando habilitados a seleccionar por más de una opción.

Adicionalmente el estudio muestra, por el momento, que los consumidores argentinos no se muestran cómodos a la hora de compartir datos bancarios con las FinTechs, a pesar de que ello implique un mejor servicio. Sin embargo, algunos estarían dispuestos a compartirla siempre que existan adecuados niveles de seguridad de la información. En esta línea, el 75% de los consultados indica que los Bancos son la principal institución a la que le confiaría los datos, por sobre las BigTech (Google, Facebook, otros), Seguros, Bancos sólo digitales y FinTechs.

Por último, se consultó “¿cuáles serían las medidas que haría que sea más proclive a utilizar OB?”. Los consumidores indicaron en primer lugar que los Bancos se hagan cargo por cualquier pérdida y compensen al cliente (57%), en segundo, mayor seguridad de que los datos personales estarán protegidos (49%); y en tercer lugar una mejor educación para comprender como funciona (25%).

En síntesis, en mayor o menor medida el estudio muestra cómo Argentina evoluciona en línea con los países más avanzados en OB, generando un ambiente regulatorio innovador, con avances a nivel entorno que aceleren la adopción de OB. El factor clave del éxito será lograr brindar mejores servicios y experiencias a los clientes, pero sin descuidar sus principales preocupaciones, que son la privacidad de sus datos, la seguridad de los mismos y la prevención de los fraudes.