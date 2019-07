Juan José Sebreli: "Esta elección se juega entre un modelo autoritario y uno democrático"

El escritor, sociólogo y filósofo Juan José Sebreli analizó el panorama electoral y consideró que estamos frente a una “campaña importantísima”. En ese sentido, que el kirchnerismo encarna un "modelo autoritario, no republicano ni democrático" y reiteró su apoyo a la reelección del Presidente, a quien también le señaló errores.

Uno de los intelectuales que firmó la carta que llama a votar a Mauricio Macri i analizó que "lo que se juega en esta elección no es un cambio de un gobierno o el cambio de una persona: es el cambio de un sistema de otro, de un modelo a otro. Hay un modelo autoritario, no republicano, no democrático y un modelo democrático, con muchas falencias, debilidades y contradicciones, pero que es el modelo de la sociedad que queremos".

"Cristina no es democrática ni republicana. No lo digo yo, lo dicen sus seguidores, ahora que ella ahora se cuida mucho. Escuchemos a Grabois, por ejemplo, y al propio Fernández, que manifiestan la subordinación del Poder Judicial y el Legislativo al Ejecutivo. Eso es terminar con la república", enfatizó anoche en una entrevista en A24.

Según Sebreli, "el populismo es un concepto muy ambivalente donde entran cosas muy distintas. Puede entrar desde Trump hasta el populismo latinoamericano, que no tiene nada que ver".

"En una época se decía que el peronismo era un fenómeno exclusivamente argentino, nacional e incomunicable. El populismo es un fenómeno histórico, mundial, que ya fue estudiado primeramente por Marx en El 18 brumario de Luis Bonaparte. La palabra populismo empezó a existir a mediados del siglo XX. Marx lo llamaba bonapartismo. Weber lo llamó cesarismo plebiscitario. Es una definición exacta: una dictadura apoyada por las masas", apuntó.

Para el filósofo, "el populismo de Cristina era distinto al de Perón, pero está en la misma línea. Perón estaba influido por Mussolini. Cristina, por Fidel Castro. Los dos son populismos. Hay una base fundamental: la no democracia, el liderazgo carismático, la movilización de las masas y una economía cerrada, autárquica y estatista".

"Hay un mito del pueblo como una entidad supraindividual. El pueblo es la sociedad, una agrupación de individuos que piensan distinto. Lo único que se adecua a lo popular es la democracia, que admite las mayores variedades. El mundo diverso y plural no es imposible. La idea de una unidad nacional es una idea totalitaria, porque se consigue a través de un líder, un partido o un movimiento que manda a todos los demás", agregó.

"Hay una crisis en el país que no viene de ahora, ni siquiera de Cristina, y hay una crisis en todo el mundo occidental: la democracia está en baja en la cuna misma de la democracia, que es Europa. La situación que debe enfrentar la democracia en Argentina es muy desfavorable en lo nacional, por 70 años de populismo y autoritarismo. Ha habido democracia por pequeños períodos", reflexionó.

"Macri hace lo que puede. Hay cosas que no las puede hacer. En la economía es muy difícil, pero en otras cosas ha actuado bien, la parte política estuvo bien: terminar con el default, integrarnos al mundo, a la Unión Europea… La parte económica es muy difícil porque hay una contradicción muy grave entre lo económico y lo político y lo social. Hay que renovar el esquema económico de consumir más que producir", opinó.

"Aníbal Fernández, Grabois y Bonafini son el verdadero cristinismo. Lo de Aníbal y Barreda es una animalada, Aníbal siempre fue así. Me preocupa que los movimientos feministas y democráticos no hayan salido al ataque", sostuvo el intelectual.

"Yo nací con el golpe militar del 30. El golpe ya tenía cierta prefabricación del populismo; el padre del populismo argentino es el nacionalismo católico que hizo el golpe del 30 y que se repite en el 43, donde nace el peronismo. El peronismo no nace de una rebelión obrera del 17 de octubre, nace de un golpe militar fascista el 4 de julio de 1943", detalló.

"Menem es lo menos peronista que hubo dentro del peronismo. Era lo más liberal. No hubo autoritarismo ni persecución al periodismo, y hubo integración al mundo. Después sí hubo corrupción, pero insignificante al lado de la de los Kirchner", señaló.

"El populismo actual no se apoya en Ejército ni en la Iglesia, pero sí hay un liderazgo autoritario y una sustitución de la república democrática por un autoritarismo, y en ese sentido es igual Cristina que Perón. El autoritarismo político y el nacionalismo económico es común a todos los populismos", consideró Sebreli.

Según planteó, "no es el poder político el que ha llevado preso prácticamente a todo el plantel del gobierno anterior. Son los jueces. Hay muchos jueces corruptos, pero ¿que se hayan puesto de acuerdo? Están los jueces, los cuadernos, documentos, los videos de la Rosadita… Nunca jamás un delito tan extendido ha sido tan probado como el de la Ruta del dinero K. La plata está desparramada por el mundo entero, hay montones de paraísos fiscales, están en las propiedades inmuebles, hoteles, pisos… ¿De dónde los sacó? ¿Cómo abogada exitosa en Santa Cruz? No pudo contestarlo".

"El populismo es una religión política. Hay un líder intocable. En el macrismo puede haber un esbozo, un atisbo nada más. Macri llamó de vicepresidente a alguien de su partido rival, que comparte no obstante su idea republicana. A Pichetto lo he escuchado antes de dar el paso y pensaba 'cómo este hombre puede estar en el peronismo'. Lo primero que escuché fue su discurso a favor de la legalización del aborto, y dije: 'Yo podría haber firmado esto'", concluyó.