MYbank: el fundador de Alibaba revoluciona el crédito de China con su banco digital

El banco digital del creador de Alibaba está liderando una revolución silenciosa en la forma en que China presta a pequeñas empresas, apuntando a solucionar un cuello de botella de crédito a pequeñas y medianas empresas que ha limitado a la economía más grande de Asia durante décadas.

Utilizando datos de pagos en tiempo real y un sistema de gestión de riesgos que analiza más de 3000 variables, MYbank tiene cuatro años. Ya ha prestado 2 billones de yuanes (u$s 290.000 millones) a casi 16 millones de pequeñas empresas. Los préstamos se aplican a través del celular y se reciben en efectivo casi instantáneamente si son aprobados. Todo el proceso toma tres minutos e implica cero banqueros humanos. La tasa de mora hasta ahora: alrededor del 1%.

El auge de la tecnología financiera que convirtió a China en el mayor mercado mundial de pagos electrónicos está cambiando la manera en que los bancos interactúan con las empresas que impulsan la mayor parte del crecimiento económico de la nación. A medida que MYbank y sus pares procesan montones de nuevos datos de sistemas de pago, redes sociales y otras fuentes, se están sintiendo más cómodos con los prestatarios más pequeños que anteriormente rechazaron a favor de los gigantes estatales.

Para los u$s 13 billones de PBI que alcanza la economía china las implicancias podrían ser profundas. Las empresas no estatales -en su mayoría pequeñas empresas- representan alrededor del 60% de la actividad, emplean al 80% de los trabajadores y han sido desproporcionadamente afectadas por una represión gubernamental de más de dos años contra los préstamos no regulados (shadow banking).

"Las pequeñas y medianas empresas son realmente la sala de calderas de la economía", dijo Keith Pogson, líder global de aseguramiento para los mercados bancarios y de capital en Ernst & Young con sede en Hong Kong. "Solía ser un segmento que los bancos consideraban demasiado difícil y arriesgado. Pero ahora ejecutan su modelo y averiguan cuáles son los riesgos para que se sientan más cómodos", agregó.

China se está convirtiendo rápidamente en un líder mundial en el uso de big data y tecnología de inteligencia artificial para dar préstamos, según Cliff Sheng, codirector de servicios financieros de Greater China en Oliver Wyman, una empresa de consultoría. Una de las mayores ventajas del país es que adopta un enfoque más relajado hacia la privacidad que muchas otras jurisdicciones.

"Nuestro marco legal y nuestro entorno regulatorio, que generan menos preocupaciones sobre la privacidad, facilitan la generación de una gran cantidad de datos y, por lo tanto, proporcionan un banco de pruebas sin igual", dijo Sheng.

Una fuente de información exclusivamente china para los bancos es el controvertido sistema de crédito social, que se está probando en ciudades de todo el país como una forma de recompensar las buenas obras y castigar el mal comportamiento. En una situación potencial citada por el presidente de MYbank, Jin Xiaolong, en una entrevista reciente, a un propietario de una pequeña empresa cuyo puntaje de crédito social bajó porque no pudo devolver un paraguas prestado, le resultaría más difícil obtener un préstamo.

Pero la mayor fuente de datos podría provenir de proveedores de pagos como el operado por Ma's Ant Financial, el mayor accionista de MYbank. Después de obtener la autorización de los prestatarios, MYbank analiza las transacciones en tiempo real para obtener información sobre la solvencia crediticia. Por ejemplo, una caída en los pagos de los clientes en la tienda insignia de un minorista podría ser un indicador temprano de que las perspectivas de la compañía y su capacidad para pagar la deuda se están deteriorando.

El resultado de más información es una tasa de aprobación de préstamos en MYbank que es cuatro veces más alta que en los prestamistas tradicionales, que por lo general rechazan el 80% de las solicitudes de préstamos para pequeñas empresas y toman al menos 30 días para procesar las solicitudes, según Jin, quien planea duplicar la lista de prestatarios de MYbank en tres años. Dijo que el costo operativo por préstamo de la firma con sede en Hangzhou es de alrededor de 3 yuanes, frente a los 2.000 yuanes de sus rivales tradicionales.

En febrero, el regulador bancario instó a los prestamistas estatales a aumentar el crédito a las pequeñas empresas en al menos 30% este año. MYbank está tratando de plantear 6.000 millones de yuanes, que más que duplicará su capital a 10.000 millones de yuanes y le permitirá aumentar los préstamos, dijeron el lunes personas familiarizadas con el asunto.

Alrededor de dos tercios de los 80 millones de habitantes del país pequeñas empresas carecía de acceso a préstamos a partir de 2018, según la Institución Nacional de Finanzas y Desarrollo de China.