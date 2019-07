El "capitalismo salvaje" se apodera de la castigada Venezuela

Después de años de expropiaciones, hiperinflación, quiebras y derrumbes financieros, lo que queda del sector privado de Venezuela tiene argumentos suficientes para perder las esperanzas en la economía del país.

Pero los empresarios venezolanos sostienen que la crisis económica del país aceleraron los movimientos del gobierno de Nicolás Maduro apuntados a alejarse del socialismo de su predecesor Hugo Chávez y dirigirse hacia un mercado más libre.

"Los precios se han liberado de manera efectiva y se puede pagar con dólares", contó un alto ejecutivo de una compañía de bienes de consumo. Venezuela ha "adoptado un capitalismo salvaje", agregó.

Los ministros no han anunciado oficialmente los cambios en las políticas ni aceptaron ser entrevistados. Pero en los últimos meses, los empresarios cuentan que no se aplican las normas que restringen las transacciones en moneda fuerte, que se eliminaron muchos controles de precios, que se liberaron las importaciones y que la golpeada economía venezolana se ha dolarizado rápidamente.

Como resultado, reaparecieron en los comercios algunos bienes que anteriormente eran escasos o imposibles de obtener, aunque sus precios están fuera del alcance de la gran mayoría de los compradores. La inflación cayó desde sus niveles estratosféricos superiores al 100.000% en 2018 y para este año se espera una tasa de varios miles por ciento.

"La economía se ha estabilizado en cierta medida", dijo Dimitris Pantoulas, analista y consultor con sede en Caracas. "Era un caos, con colas por todas partes y sin comida. Pero ahora, aunque es mucho más caro, puedes obtener lo que quieres".

Nadie está sugiriendo que la economía de Venezuela —paralizada por años de mala administración y desestabilizada por las sanciones de EE.UU.— se encuentre en algo parecido a una posición sostenible. El PBI se redujo en más de la mitad en unos pocos años. Ricardo Hausmann, un ex banquero central de Venezuela, sostiene que es el mayor derrumbe económico de los tiempos modernos, exceptuando aquellos causados por guerras o desastres naturales.

Sin embargo, algunos empresarios reciben con satisfacción la mayor libertad económica de los últimos meses, aunque los motivos del gobierno de Maduro no sean puros.

Para combatir la inflación, los bancos se vieron obligados a mantener 100% de los depósitos como reservas obligatorias en el banco central, que ha suspendido los préstamos. Los préstamos de consumo se han frenado debido a que los límites de las tarjetas de crédito no mantuvieron el ritmo de la galopante inflación. Y algunas de las pocas industrias que aún funcionan siguen quejándose de que no pueden competir en los costos de producción debido a las importaciones baratas y desreguladas.

Pantoulas comparó Venezuela con una economía de guerra. "El 10% de la población tiene acceso a todo lo que quiere", señaló. "El otro 90% vive en la penuria".

De hecho, la asamblea anual de Fedecámaras —asociación civil de gremios empresariales de Venezuela— celebrada este mes en una universidad de Caracas, Carlos Larrazábal, el director saliente de la organización dijo en un discurso desafiante a los delegados: "El sector privado se niega a desaparecer. Ésa no es una opción para nosotros. Somos parte de la solución, no parte del problema".

Cuando el Financial Times le preguntó de antemano cuánto tiempo podría resistir el sector privado, pintó un panorama más sombrío: "Es difícil de predecir. Solía haber más de 12.000, casi 13.000 establecimientos industriales en 1998; ahora no quedan más de 3.000". De ellos, agregó, un tercio había pronosticado a fines de 2018 que no sobrevivirían un año más si las políticas se mantenían sin cambios.