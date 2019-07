La Rural es la tribuna que nadie quiere perderse

El presidente Maurico Macri ya tiene confirmado qué será lo primero que hará el próximo sábado, a casi una semana de las PASO. Irá al predio de Palermo a inaugurar formalmente la 133ª Exposición Ganadera, seguramente junto a su esposa y a su hija menor y a casi todo su gabinete. Nadie desde el oficialismo quiere perderse la tribuna del campo, el sector productivo aliado de este Gobierno desde antes de que llegara a la Rosada. De hecho, el primer mandatario tiene casi asistencia perfecta a esta tribuna, salvo por el año pasado que no acudió porque estaba en reuniones preparatorias del G20 en Sudáfrica.

El discurso del titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, mirará al futuro. "El campo apuesta a que esta traza que va abriendo a la Argentina al mundo y la estabilidad de las reglas de juego se mantenga; y si eso ocurre el campo garantiza que va a seguir creciendo", confió Pelegrina ante la consulta de El Cronista. El campo aportará este año una nueva cosecha récord de más de 140 millones de toneladas, lo que equivaldría a unos u$s 37.000 millones (es casi todo lo que desembolsó el FMI hasta ahora en el contexto del acuerdos stand by por un total de u$s 57.000 millones).

El sábado en la tradicional tribuna de Palermo habrá intercambio de flores entre caballeros. Pelegrina iría un paso más allá y en su discurso (que será primeramente consensuado con la mesa chica de la SRA el próximo viernes) se aludirá a la necesidad de continuar en el sendero de preservar la República, una referencia que cotizará alto en plena campaña presidencial, cuando las encuestas muestran que las distancias se achican, aunque siguen presentando en primer lugar a Alberto Fernández en la carrera presidencial y a Axel Kicillof en la de la Provincia de Buenos Aires.

En el bunker de Juntos por el Cambio creen que el escenario los favorecerá en octubre si tiran toda la carne al asador el 11 de agosto. Por eso, el sábado habrá una nueva ratificación de que las retenciones se eliminarán en diciembre de 2020. Macri irá con un objetivo claro: ratificar, una vez más, su alianza con el campo (el único sector que creció 10% en los primeros cinco meses de este año, según el Indec) y hablar como el próximo presidente de la Nación.

En los entretelones de este armado jugó un rol clave el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, quien en algún momento mantuvo diferencias con Pelegrina en torno al manejo en la entidad que representa al campo. Hoy esas cuestiones están en suspenso.

De hecho este viernes habría anuncios en torno a mejoras en el acceso argentino al mercado chino, en el marco de una jornada especial bilateral. La embajada de ese país ya tuvo reiteradas visitas a la muestra ganadera y hasta su embajador, Zou Xiaoli, se animó a la pista el lunes. Siguió los pasos de su par de los Estados Unidos, Edward Prado, quien también visitó la exposición ganadera. En este caso, las vacas parecieron poner paños fríos a la guerra comercial que ambos países protagonizan.

Entre los empresarios, el recorrido habitual de la Ganadera es ya de agenda obligatoria. Ayer almorzaron los integrantes del Grupo de los Seis, quienes celebraron la posición que enarbolará la SRA respecto de no volver al pasado. Allí se comentó un jugoso informe del Ieral y de la Fundación Mediterránea que advierte sobre el "riesgo-oposición" en la economía si Alberto Fernández obtiene en las PASO un holgado triunfo, El escenario sería totalmente diferente si el oficialismo pierde pero por poco.

De todos modos ese documento advierte sobre un dato letal y es que hoy el ingreso per cápita de la Argentina es 9% inferior al de 2010 y que se agotó el modelo de crecimiento, por lo que es troncal revertir el escenario, esta vez sí desde la inversión privada, que fue hostil a los primeros años de gobierno de Macri.

Hay sólo tres variables que fueron constantes desde 2015 hasta ahora en la generación genuina de dólares: el campo, sin duda es una. Las otras dos; las exportaciones de petróleo y gas que llegarán a un estimado de u$s 4700 millones este año de la mano de Vaca Muerta, según el informe de la Mediterránea; y el ingreso de turistas del exterior, que se incrementó a 1,3 millones en los primeros cinco meses de este año.

Así como en el campo, en consecuencia no hay dudas en torno a los beneficios que obtendrá para el sector y las economías regionales el acuerdo Mercosur con la Unión Europea, en la industria (o al menos dentro de la UIA) hay voces disonantes. Este mismo informe de la Mediterránea enfatizó que en el gobierno anterior, cuya alianza productiva claramente recayó sobre la industria, la participación de las fábricas en el PBI entre 2004 y 2015 se redujo de 18,9% a 17,4% y que las manufacturas industriales pasaron de capturar 23 centavos por cada 100 dólares en 2004 a sólo 16 centavos en 2015.

Así las cosas, en las concepciones económicas en torno a mercado interno o frente exportador, la grieta logró nuevamente instalarse en esta campaña 2019 entre campo e industria. Habrá que esperar a después del 11 de agosto para ir encontrando detalles sobre el perfil que tomará la economía en los próximos cuatro años gane quien gane, no ya en dos semanas, sino en octubre. En ese sentido será clave el termómetro empresario que se sentirá en Rosario el 14 de agosto cuando se realizará el Pre Coloquio de IDEA, cuando los resultados de las PASO ya no serán más una incógnita aunque la final del campeonato aún no se habrá jugado y, por lo tanto, no se sabrá con certeza si habrá (o no) alargue en noviembre.