Macri busca evitar que Fernández altere el mercado y le gane la agenda

El presidente Mauricio Macri sabe que hasta las PASO quedan 9 jornadas monetarias más y lo único que espera su equipo es mantener la calma cambiaria. De ahí, que el jefe de Estado ni ningún ministro salió a responder a las ideas del precandidato a presidente Alberto Fernández (Frente de Todos) respecto a su intención de dejar de pagar las altas tasas de Leliq que está pagando el Gobierno actualmente para controlar la base monetaria y así reducir la inflación.

Macri no quiere salir del libreto ni que le maneje la agenda el Frente de Todos. Menos aún al hablar de economía, que es el punto débil de su gestión, en plena recesión y con una inflación difícil de controlar. Este lunes, el mandatario no hizo ningún comentario al respecto. Uno de sus principales asesores dijo a este medio que nadie del Gabinete le habló del asunto.

Alberto Fernández afirmó el domingo por la noche en una entrevista que, en caso de ser elegido, "vamos a dejar de pagar los intereses de Leliq (Letras de Liquidez) que está pagando la Argentina todos los días". Varios analistas consideraron que esto fue una maniobra para generar una corrida este lunes, cuando abrían los mercados. De hecho, Fernández aseguró que el dólar estaba barato. Este lunes, la divisa subió pero el riesgo país no tuvo esa misma reacción. Igualmente, Alberto Fernández salió a aclarar que nunca quiso decir que no pagaría las tasas de Leliq y atribuyó esa interpretación a los medios.

En el Gobierno, nadie le respondió. "Fue desopilante, ahora está dando marcha atrás", cometnó el asesor de un ministro nacional.

Quienes salieron a cuestionar al precandidato del kirchnerismo fue el radicalismo, que no está manejando la campaña de Juntos por el Cambio. El precandidato a senador por la Ciudad, Martín Lousteau, sostuvo que Alberto Fernández "está confundido si cree que esto ayuda a su candidatura, porque si gana necesitaría mucho apoyo de los mercados y no creo que sea buena idea asustarlos". El precandidato a diputado en Córdoba, Mario Negri, sostuvo que el referente del kirchnerismo "intenta promover una corrida del dólar para que suba la inflación y castigar los salarios de los argentinos, a los que dice defender".

Pero desde el Poder Ejecutivo no hicieron comentarios al respecto, en busca de minimizar las declaraciones de Alberto Fernández y mantener la calma en el mercado. Una situación distinta a cuando la discusión pasa por ejes macroeconómicos, y no con asuntos que pueden alterar el precio del dólar o del riesgo país. Por ejemplo, cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cuestionó a Alberto Fernández la semana pasada por el nivel de déficit fiscal en 2015. Esta vez, el funcionario no salió a recriminar la idea del precandidato del Frente de Todos sobre las tasas de las Leliqs.

Macri ayer siguió con su libreto de campaña, en Entre Ríos, con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. En Concordia, el mandatario visitó un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) y, al lado de su precandidato, el senador Alfredo de Angeli, sostuvo que esas obras "no son relatos, no son sanatas" y ni opinó sobre economía. En cambio, desde que firmó el Mercosur con la Unión Europea, el jefe de Estado prioriza hablar de las expectativas económicas que puede generar más comercio internacional. De hecho, Macri cerró la jornada recibiendo en Olivos a Huang Jianrong, CEO de la empresa china Tibet Summit Resources, que participa de un proyecto para la extracción de litio en Salta.