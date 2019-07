El dólar estable entusiasma a Macri de cara a las PASO

Restan sólo diez jornadas financieras para las PASO y la dupla Nicolás Dujovne-Guido Sandleris cumplen con la orden presidencial de llegar a esa instancia con el dólar estabilizado. El Banco Central (BCRA) está descargando en el mercado de futuros su intervención pero según señalaron fuentes oficiales "los montos no son significativos" y agregan, además, que el poder de fuego del BCRA en ese sentido "está intacto".

El resultado de las PASO es lo que determinará, desde el 12 de agosto y hasta el 27 de octubre, qué tan difícil será la tarea del Banco Central para mantener al dólar sin grandes alteraciones. El viernes último, con la suba de hasta 10% de los bancos argentinos que cotizan en Nueva York, volvieron las apuestas a un resultado positivo para Mauricio Macri el 11 de agosto. Un informe del Banco Pactual sorprendió mostrando una diferencia de casi dos puntos para el candidato oficialista para las PASO en una encuesta realizada entre el 18 y 23 del corriente mes. Para las elecciones generales, ese relevamiento lleva la diferencia a favor del Gobierno a 3,4 puntos cuando en la medición de junio era de 1,5 puntos.

Otra de las consecuencias de acumular 13 semanas con el dólar en calma fue el retorno de los timbreos oficiales en el Conurbano bonaerense este sábado. Las críticas a quienes fueron al partido de San Martín pasaron por las tarifas y ya no por la suba de los precios. En ese sentido, los informes semanales que recibe Dujovne del Indec y los informes diarios de una encuestadora privada sobre precios de supermercados, muestran que julio tendría una inflación de 2,3% o menos.

El Indec igualmente dará a conocer el dato oficial el 15 de agosto, después de las primarias abiertas. El único dato y no muy relevante que mostrará el Indec antes del domingo 11 de agosto será el de la Producción Industrial, el martes previo.

El fin de semana el Gobierno festejó la frase de Cristina Fernández sobre Venezuela con el "sorry" incluido. Antes fue Anibal Fernández sobre María Eugenia Vidal y Ricardo Barreda. Los principales intendentes del PJ del conurbano "Juanchi" Zabaleta, Gabriel Katopodis, Gustavo Menéndez y otros como Facundo Moyano salieron a criticar el exabrupto de Anibal Fernández en una entrevista en una radio menor, FM Futurock. Inmediatamente fue amplificado. "La campaña la tenemos que hacer en positivo, prometiendo cambios en salud pública, seguridad, economía" señaló un intendente PJ a El Cronista, ofuscado por la reaparición de Anibal Fernández. El 7 de agosto ya preparan el cierre de la campaña en Rosario, con la presencia de los Fernández obviamente, pero también de los gobernadores del PJ cercanos, intendentes y sindicalistas. La campaña de Kicillof en la provincia marcha con igual tendencia que la de Alberto Fernández. "Axel es una grata sorpresa, es maleable y se adapta a lo que le decimos y las visitas que hay que hacer", destacó el mismo intendente PJ y que "gana cómodo".

María Eugenia Vidal va con apariciones en aumento a medida que se acerca la fecha clave. A diferencia de su principal contrincante, utiliza una amplia gama de recursos desde redes sociales, actos, whatsapp. Ya envío cartas personalizadas en el conurbano. La semana previa a las PASO hará lo mismo pero con el envío de las boletas (sin cortar, incluyendo a Mauricio Macri para tirar hacia arriba). En momentos en que un punto de diferencia es muy valioso, José Luis Espert se quedó sin candidatos en PBA para alegría del vidalismo. Puede ser determinante. El economista prepara su cierre de campaña en Pergamino, su ciudad natal.

Los interrogantes en el mercado financiero pasan por el monto de intervenciones del BCRA, algo que se mantiene en secreto aunque como ya fuera mencionado, no fueron significativas. Otra cuestión es el nivel de compras oficiales en las licitaciones de Letras del Tesoro en dólares y las Lecap. Y relacionado con ello, la capacidad de pago o "colchón" que tiene disponible el Ministerio de Hacienda. Una pista en ese sentido es el stock actual de Letes en manos del sector privado, de u$s 8100 millones. A principios de año era de 10.100 millones lo que implica un 80% de renovación del sector privado. Las estimaciones iniciales dentro de la secretaría de Finanzas que conduce Santiago Bausili y en el acuerdo con el FMI contemplaban un 50% de renovación, lo que incrementó ese "colchón". El riesgo de liquidez tiene que tender a cero en un año electoral y a ello apuntó el accionar oficial con las emisiones de deuda en pesos y en dólares. A pesar de que ya hubo empresas como YPF y Telecom que lograron emitir deuda en el exterior en las últimas tres semanas, aún no hay ofertas, tampoco deseos oficiales, de hacerlo a nivel soberano. Con la curva de rendimientos invertida (paga más un papel a corto plazo que uno a largo) no es posible ni aconsejable. En la medida en que la curva se normalice, quizás después de las PASO, la Argentina recuperará el crédito internacional. Por lo pronto un bono que vence en un año rinde casi 19%. Insólito en un mundo de tasas negativas.

La hiperliquidez mundial hace que una empresa como la brasileña COSAN, de un sector inestable como el azucarero, emita deuda a 10 años de plazo al 5,5% anual. Los emergentes tuvieron en 2018 salida de fondos por u$s 6000 millones. En lo que va del 2019 ingresaron 25.000 millones. Entre vencimientos y nuevas emisiones de deuda no hubo tanta oferta de papeles disponibles por lo que el clima está creado para en retorno del país a los mercados en la medida en que la politica lo permita. Una amenaza pero ya de mediano plazo: ¿qué pasará si este mundo de tasas cero o negativas no alcanza para revivir las principales economías del planeta? Pero eso en estas latitudes no importa cuando sólo se concentra la atención en lo que se informe el 11 de agosto por la noche.