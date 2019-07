Estados Unidos amplía ayuda federal a los productores agropecuarios

El gobierno de Donald Trump incrementó la asistencia federal a los productores agropecuarios que se vieron perjudicados por la disputa comercial con China. De esta manera, la administración gana tiempo con un importante electorado rural mientras se hacen interminables las negociaciones con Beijing.

La segunda ronda de auxilio financiero desde 2018 costará u$s 16.000 millones, incluyendo los u$s 14.500 millones en pagos directos a agricultores y ganaderos, entre ellos productores de soja, cerdo y almendras. El valor se estipuló en base a la suma máxima que China y otros socios comerciales podrían haber importado en los últimos diez años, explicaron los funcionarios.

La administración el año pasado autorizó u$s 12.000 millones de asistencia a productores agropecuarios cuando China, Canadá, México y otros países fijaron aranceles en represalia. Sonny Perdue, el secretario de Agricultura, había dicho que no esperaba otro programa para el año.

Eso cambió en mayo, después de que EE.UU. y China se enfrentaron por cómo Beijing codificaría los compromisos en ley local, y por otros temas como la escala de las compras chinas de productos norteamericanos, y las medidas para contener los subsidios chinos a la industria, las transferencias de tecnología forzosas y el robo de propiedad intelectual.

"Cuando el presidente Trump dijo que las negociaciones con China no habían avanzado como para sellar un acuerdo, me llamó inmediatamente y me dijo que parecía que debíamos otra vez ayudar a nuestros productores agropecuarios", contó Perdue.

Los pagos directos realizados en el marco del Programa de Facilitación del Mercado se harán en tres tramos; en verano, otoño y invierno, dijo Robert Johansson, economista jefe del Departamento de Agricultura norteamericano. A diferencia de la primera ronda de desembolsos, que favorecieron a los productores de soja y cerdo, el nuevo programa pagará a los agricultores entre u$s 7 y u$s 70 por hectárea según el impacto estimado de los aranceles.

Cuando el gobierno explicó a grandes rasgos el nuevo paquete en mayo, a los agricultores se les complicaba sembrar maíz y soja en campos inundados por el exceso de lluvia. La disponibilidad del seguro de cosecha respaldado por el gobierno y un proyecto de ley diferente para ayudar a los productores agropecuarios golpeados por el clima adverso influyeron en lo que decidieron plantar o si sembrar o no.

Johansson dijo que el programa de este año fue diseñado para no alentar la excesiva producción de determinados cultivos y cumplir con las normas de la Organización Mundial de Comercio. "Queríamos asegurarnos de no influir en ninguna decisión de siembra", agregó.