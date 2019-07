Nielsen: "Impulsaremos Vaca Muerta para bajar impuestos y financiar reformas"

El siguiente es un resumen del diálogo del economista Guillermo Nielsen, referente del candidato kirchnerista Alberto Fernández, con este diario:

¿Cómo califica la relación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional?

Es promiscua. El Fondo Monetario Internacional salió de todos sus propios parámetros para convertirse el primer aportante de campaña electoral del gobierno de Cambiemos.

El acuerdo con el Fondo en principio termina el año que viene…

Tenemos FMI para rato. El programa prevé vencimientos tan irreales para 2021 en adelante que necesariamente se deberá pasar del stand by a facilidades extendidas, y ahí empezamos a agarrarnos la cabeza y la negociación en serio con el Fondo. Porque ese tipo de acuerdo implica que el país tiene que hacer modificaciones de su política económica: la reforma jubilatoria y del Estado. La visión que tenemos es que para eso se necesitan recursos. Lo que estamos planteando es un esquema genuino para generar esos recursos que se necesitan para sacarse de encima los impuestos que son distorsivos, en primer lugar, y después hacer las reformas que Argentina moderna necesita. Hoy hay relaciones laborales que pasan por lugares que no sospechábamos, por ejemplo.

¿Cómo se hacen esas reformas que pedirá el Fondo?

No es políticamente serio plantear que se pueden hacer esas reformas en una recesión, ni tampoco cuando no se tienen los recursos.

¿Es difícil que el Fondo permita esto?

Nunca te la van a hacer fácil. Ellos pueden creer que se puede hacer en una recesión, mientras que nosotros pensamos que es necesario un momento de por lo menos cierta estabilidad. Nadie hace una reforma previsional con respaldo parlamentario para que los jubilados ganen menos. De ahí la necesidad de recursos. Con Alberto Fernandez tenemos un plan que daremos a conocer en su momento donde la prioridad es la puesta en marcha a pleno de Vaca Muerta. Tenemos que ampliar las fronteras a nuevos negocios. Y la que es factible, y la que la experiencia americana con shale oil y shale gas nos muestra que puede caminar muy rápido, es Vaca Muerta y las demás formaciones de petróleo no convencional. Hacen falta reglas de juego que atraigan a jugadores internacionales.

¿Cuáles serían esas reglas de juego nuevas?

Vamos a darle un marco regulatorio nuevo que implica menos impuestos y amortización acelerada. Además, estamos proponiendo la offshorización del producido de los no convencionales. Acá el problema de las grandes multinacionales que operan en Argentina en petróleo y gas es que cuando van a la presentación anual del plan de negocios, les recortan los fondos para Argentina porque el país puso el cepo y las empresas no pudieron repatriar utilidades durante varios años. Para evitar eso, proponemos un fideicomiso en New York. Las exportaciones incrementales van a tener una playa de estacionamiento de un año. Esa plata va a quedar ahí para distribuir dividendos, comprar maquinaria, etc. El gobierno argentino va a supervisar; los privados van a informar, pero no van a pedir permiso, porque es plata de ellos. Creemos que esto va a moderar muy fuertemente el riesgo país.

¿Cuál es el rol de YPF?

YPF es importante pero no tiene la capacidad financiera para las inversiones que el país necesita. Tiene que ser un jugador central, que bajo la batuta de Galuccio empezó en la Argentina la revolución del shale oil y el shale gas. YPF tiene una gran superficie en capacidad de explotarse. Además, es importante porque es el punto de encuentro entre el gobierno argentino y unos 130 fondos de inversión internacionales. Necesitamos que esos fondos nos acompañen en otros emprendimientos como la infraestructura de gasoductos, oleoductos, planta de licuefacción.

¿Cuáles son los impuestos distorsivos que derogaría?

Las retenciones y el impuesto al cheque. Esto es mío. Tiene que ser fruto que una discusión parlamentaria. Se reemplaza con el Impuesto a las Ganancias del producido de Vaca Muerta. Estamos pensando de pasar de explotar 3% de la superficie de Vaca Muerta a explotar por lo menos 15%. Esto generaría exportaciones superiores a u$s 20.000 millones o u$s 25.000 millones de petróleo y gas. La revolución shale se hizo en gas en Estados Unidos en 7 años, la de petróleo en 5 años. Y en ese momento no estaba estabilizada, era más cara y era prueba y error. Ahora es transferible.

Habría una transición…

Si habrá una transición de 3 años porque la maduración de los proyectos incrementales a full es de 8 años. Hay un problema fiscal muy serio, vamos a ver con qué nos encontramos, con un indexador muy fuerte de las jubilaciones en 2019. Este gobierno le puso retenciones a todas las exportaciones, algo inédito en la Argentina.

¿Qué herencia deja el gobierno de Mauricio Macri?

Limitaciones muy fuertes a la política económica, al estar metido el país en un programa con el FMI. Tenemos más inflación y recesión que la que recibió este gobierno, y un nivel de endeudamiento mayor del que recibió. Hay otros indicadores que no son favorables, como la memoria inflacionaria de la población, que hoy está con una sensibilidad altísima. Por la positiva, el gobierno deja prácticamente resuelto el tema de holdouts y hubo una gestión de obra pública que me parece interesante.

¿Cómo ve la actual política del Banco Central?

Logró cierta flexibilidad que no estaba en los planes iniciales del Fondo. Sandleris maneja mejor el mercado, y sobre todo el valor del dólar. No es que esté mal. Forma parte de un esquema de política económica que le hace mal a la Argentina. Estar de nuevo propiciando el carry trade como solución está equivocado. Es necesario ponerse a producir, y producir dólares genuinos. Basta de endeudarse y bicicleta, y que el Fondo nos rescate.

¿La causa de la inflación es solamente monetaria?

Sin lugar a dudas. Después de Milton Friedman, eso no se discute. Se pueden tener otros aspectos no monetarios que complican la vida más todavía. Si se tiene un atraso tarifario muy importante, volver a un nivel de tarifas que sirva lleva a que eso sea un factor de inflación. Pero, al final del día, la cosa pasa por la moneda. La discusión está mal planteada. Se discute la moneda como si las Lebac o las Leliq no fueran parte de la moneda. Dicen que hay estabilidad de base monetaria, pero hubo un crecimiento desproporcionado de esos instrumentos. La gente dice que este gobierno tuvo una política monetaria de restricción y, sin embargo, no funcionó. Que no funcionó seguro. Pero el pecado original es que no supieron manejar el tema de las Lebac, y después del paso sangriento de Caputo por el Banco Central, tratar de encapsular esos instrumentos en los bancos con las Leliq. Pero están en altísimos niveles.

¿Hay una bomba?, ¿cómo se desactiva?

Hay una situación que hay que desactivar. Necesitamos generar un espacio de confianza que nos permita bajar las tasas y desactivar las Leliq. En el cuadro 5 a de la cuarta revisión del Fondo, ellos dicen que van a poder a llevar adelante una expansión monetaria de 13,5% el año que viene. Si ese informe del FMI está bien pensado, ahí hay una forma de empezar a disminuir un 20% del stock de Leliq, monetizando Leliq al momento de la cancelación. Pero para esto necesitas credibilidad política.

¿Qué opina de un cambio de signo monetario?

Lo importante es rescatar a la moneda en el aspecto reserva de valor que está tan deteriorado. Es importante que el peso vuelva a ser reserva de valor, y es algo que siempre ha resultado elusivo para distintas administraciones. Lo menos costoso para la sociedad argentina es recuperar el peso en su función plena: unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor.

¿Cuál es su relación con Alberto Fernández?

Estoy en el partido Parte con Alberto desde 2002; mi referente es Alberto.

¿Por qué internacionalmente se ve con temor un gobierno de Fernández?

Atiendo todos los días fondos de inversión que vienen formateados por el gobierno: barbarians at the gates. Pero Alberto no es el cuco. La gente se da cuenta de que tenemos un diagnóstico más adecuado a la realidad y a la salida de esto, que es la monotonía de lo financiero público. El Gobierno tiene una poderosa maquinaria publicitaria y mediática. En esta elección hay una contradicción entre el humo amarillo y las consecuencias de la crisis. ¿Cuál va a ganar? ¿El humo mediático, usando las técnicas de Cambridge analítica para la micro segmentación de los mensajes? ¿O ganará la cantidad de gente que se ha quedado sin laburo, la cantidad de gente que se ha quedado aguantando un negocio al que se le cayó la demanda muy fuerte...?

¿Cómo ve el discurso del Gobierno?

El gobierno dice vótenme a mí porque los otros son unos descerebrados que no saben manejar la economía. Discursivamente van por un lado y la realidad va por otro.