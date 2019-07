Con seguros contra sequía, Argentina podría haber reducido a la mitad las perdidas de 2018

Argentina sufrió en 2018 la mayor sequía en los últimos 50 años, privándola así de poder contar con más de u$s 11.000 millones de dólares, generando un perjuicio no solo para los productores sino también para toda la cadena agropecuaria y para el Estado a nivel agregado, potenciando los desequilibrios en el mercado cambiario. Existen en el mercado opciones para que tanto los productores y el Estado puedan utilizar para minimizar los riesgos de sequía o inundación y que, de esa manera, los casos extremos como los de 2018 no vuelvan a generar los desequilibrios como los vistos el año pasado. Para ello el Cronista conversó con Santiago González Venzano, director y cofundador de S4, una compañía que se encarga del cálculo del índice cobertura, utilizado para medir riesgo climático de sequia e inundación.

Para González Venzano, el cambio climático es un escenario real que está impactando en la producción. “Es importante tener herramientas eficientes para medir el riesgo y reducirlo para hacer más efectivo y rentable el negocio agropecuario”, dijo.

¿De qué se trata la cobertura contra riesgo climático?

Las coberturas que diseñamos son tanto para sequia como para inundación. El inversor puede contratar cualquiera de los dos y lo hará en función de la zona en que se encuentre ubicado. Es decir, en zonas con falta problemas de lluvia, en general se cubrirán contra sequía, mientras que, en zonas más húmedas, contratarán la cobertura contra inundación.

¿Qué es lo que hace S4 puntualmente?

A partir de datos satelitales calculamos índices que miden el impacto de la sequía y la inundación en la producción agrícola. Estos se llaman “S4Index Sequía” y “S4Index Inundación”. A estos índices los estructuramos en un producto que lo llamamos “Cobertura índice”. Además de tener desarrollado el índice, el mismo ya tiene una modelización del riesgo de cada lugar productivo y por ende permite a los productores y a la cadena cubrirse pagando una prima. Lugares donde hay menos lluvia, probablemente sea más costoso cubrirse contra sequía ya que hay más probabilidades de que esta ocurra en el futuro. El cálculo de las Primas se hace con la historia del Índice de cada lugar de manera objetiva.

¿Cómo calculan el índice?

Desarrollamos algoritmos que, gestionando base de datos satelitales, interpretan qué le puede estar pasando al cultivo, es decir, si esta sufriendo alguna clase de estrés relacionada con la sequia o con una inundación. Esto es un desarrollo tecnológico muy grande y que utiliza análisis de bases de datos y machine learning para obtener tal información (Somos Partners Tecnologicos de Google). La base de datos satelital tiene mucha información pero con proceso de aprendizaje que lo relaciona con la realidad. De esta manera, se puede interpretar qué cultivo hay en cada lugar y qué clase de estrés está sufriendo.

¿Cuáles son los componentes del índice?

Los componentes del índice S4 Index están relacionados con variables que miden la cantidad de energía fotosintética que absorbe la planta. Si no está óptima es porque le está pasando algo a la planta. A nivel agregado, es la sequía lo que explica la mala performance

¿De dónde toman los datos para el cálculo del índice?

La base de datos proviene de la Nasa. La misma es publica aunque la clave del desarrollo de estos productos es todo el gran proceso de “big data” que hay detrás para interpretarlo y desarrollar los índices.

¿Cómo se calcula el costo de la cobertura?

El costo de la prima (valor de la cobertura) se calcula según información istorica del S4Index de cada zona. Para cada localidad calculamos el índice desde el año 2000 hasta la actualidad y define un valor promedio del índice. El productor puede elegir una determinada cobertura sobre su producción. Es decir, puede optar por cubrir el 80-90% del valor del índice y ese valor de cobertura implica una prima de acuerdo a la volatilidad histórica (cuanta más volatilidad, más alta la prima)

¿Cómo se contrata la cobertura?

El productor tiene distintas formas de acceso. Por un lado es como un derivado financiero y en el cual la contratación de la Cobertura es por medio de los agentes del mercado, a través de Rofex-Matba. Actualmente también estamos presentando el producto en la Super Intendencia de Seguros para su aprobación para esta campaña con 3 Cias de Seguros. Finalmente, el productor puede acceder a través de la compra de Insumos que ya tienen agregada la Cobertura Indice basada en S4Index dentro de la propuesta de valor del Semillero. Estamos trabajando Indigo, Don Mario, Bayer y otras compañías.

¿Quiénes son sus clientes?

Tenemos tres segmentos de clientes. Por un lado el productor propiamente dicho. Por otro lado están los agregadores, es decir, agentes dentro de la cadena. Por ejemplo, el que vende camionetas para los productores o en zonas rurales, una sequía probablemente impacte en su negocio como efecto dominó. Es decir, es un efecto sistémico y abarca varias áreas dentro de la cadena agroindustrial. Como tercer cliente o participante importante esta el Estado. Por ejemplo, el gobierno de Córdoba tiene un plan Programa de Buenas prácticas agrícolas en el cual, al productor que gestiona eficientemente su riesgo climático, le bonifica el costo de la prima de la cobertura, es decir, la subvenciona. El productor que este cubierto, es un productor más responsable socialmente.

¿Cómo se cobra la cobertura, en caso de que haya una sequia o inundación?

El cobro de la cobertura es mediante un proceso muy claro y transparente, sin intermediarios dentro del proceso. En la sequia 2017 y 2018, la cobertura nuestra pagó u$s 8 millones y los pagos se hicieron automáticamente sin que el productor tenga que llamar al bróker o hacer denuncia. El pago se dio de acuerdo la lectura del índice. No existieron peritos que verifiquen la sequía ya que se verifico en base al índice que midió y verifico el estrés que estaban sufriendo los cultivos, en base al índice S4 Index sequía, la cual elaboráramos utilizando las bases de datos de la Nasa y por medio de procesos de machine learning. Nosotros a una fecha determinada publicamos el índice y a los 10 días el productor cobra en base a la diferencia de la prima que pago y del valor del índice. Munich RE realiza el pago y el productor cobra por medio de la cadena de clearing de Rofex. Tiene un modelo de pago por diferencia del Índice de la campaña con un “valor gatillo” ya que mide la intensidad.

¿Se puede poner un ejemplo del proceso?

Si soy un productor de Colon, Entre Ríos y en la campaña pasada compre la cobertura en Rofex para cubrir un capital de 100 mil dólares (200 has x 500 dls/ha) , y pague una prima del 3%, total 3 mil dls. Como la sequía fue intensa y el índice cayo fuertemente por debajo del Gatillo, la Cobertura se activó y pago, en ese caso 51% del capital cubierto. Es decir 51 mil dls, que se acreditaron automáticamente en la cuenta de los productores. Los resultados a nivel país fueron los siguientes: En el primer mapa vemos la caída de rendimientos según los datos oficiales, en el 2do mapa los pagos de la Cobertura Índice, y en el 3er mapa la cuenta final, donde sumo lo cosechado a el cobro por la cobertura y resto la prima pagada.

¿Quién paga, en caso de que corresponda?

Nosotros solo somos agentes de cálculo de índice y no somos los que pagamos. El que paga es Munich RE Trading LLC, empresa del holding de la reaseguradora alemana más grande del mundo. Es decir, Munich RE Tradind LLC es quien toma el riesgo de los contratos

¿Porqué creen que es importante este tipo de coberturas?

Si bien las Sequias e Inundaciones siempre existieron, en los últimos años vemos que la frecuencia e intensidad de estos eventos aumenta. Por otor lado vemos que las tecnologías disponibles nos permiten innovar, tanto en los productos (coberturas) como en la manera de integrarlos a los procesos comerciales (el clima impacta en toda la cadena). Esta combinación de necesidad con oportunidad le da mucho valor a nuestra propuesta.

¿Cuánto se hubiese ahorrado argentina como Estado argentino si se hubiese aplicado esta cobertura en forma generalizada?

Hubiese multiplicado la prima por cinco o por seis. Literalmente la contratación de esta cobertura podría haber salvado a muchos productores y al estado. Si Argentina perdió u$s 12.000 millones por la sequía, con esta cobertura se podría haber cobrado al menos la mitad. Uno nunca sabe lo que puede ocurrir en el futuro y que puede estar ocurriendo con el clima en los próximos meses. Por ello la contratación de una cobertura es clave.

Los cambios climáticos son cada vez mas graves para los productores. ¿Cómo vieron la oportunidad?

Hasta hace pocos años, los productores y aquellos agentes que participan en la cadena agropecuaria solo podían cubrirse de posibles daños causados por granizo a través de la adquisición de un seguro contra granizo. No había una cobertura eficiente contra sequia ni contra inundación. Vimos el nicho y diseñamos un producto para que, quienes forman parte de la cadena, puedan cubrirse ante tales efectos negativos de la naturaleza y que perjudica la cosecha y sus negocios.

¿Hace cuánto vienen trabajando con las coberturas de riesgo climático?

Hace 4 años que trabajamos en este proyecto. Nacimos como una compañía de “Agtech” aplicada al agro y en proyectos tecnológicos de precisión, es decir, utilizando información satelital y de GPSs aplicadas al negocio agropecuario. Luego, con la incorporación de este instrumento pasamos a ser una compañía Fintech dentro del segmento insurtech, es decir, de seguros.

¿Qué grado de sofisticación tiene el agro argentino?

La agricultura argentina incorporó mucha tecnología y a nivel mundial es muy desarrollada. De todos modos, cuando hay que gestionar el riesgo climático, solo había póliza de seguros contra granizo igual que la que había hace 50 años. La industria de seguros no incorporó las tecnologías disponibles para gestionar el riesgo climático creciente.