Galuccio, a horas de su salida a bolsa: "Celebramos ser el primer IPO para Vaca Muerta"

Vista Oil & Gas empezará a cotizar este viernes en la Bolsa de Nueva York y su titular, Miguel Galuccio, se mostró satisfecho por ser el "primer IPO para Vaca Muerta". Además, el ex CEO de YPF ponderó el consenso alcanzado en torno al desarrollo del yacimiento de petróleo y gas no convencional situado en Neuquén que -puntualizó- "es mucho más intensivo en el uso de personal y de trabajadores que el campo".

"Celebramos en el equipo ser el primer IPO para Vaca Muerta. Es un día importante para nosotros y para la Argentina que una compañía independiente pueda estar en la Bolsa de Nueva York", señaló en declaraciones a radio Mitre.

Con los mercados internacionales cerrados al país, no deja de sorprender que la petrolera de Galuccio recaudara u$s 100 millones para su potenciar su programa de inversiones.

"Cuando empezamos con esta transacción nos decían que solo teníamos el 10% de chances de que sucediera, creo que en esto se juegan un montón de matices, pero claramente hemos sido bendecidos con tener a Vaca Muerta en el país, con la riqueza de energía que tiene", explicó al respecto.

Y añadió: "Les contaba a los ejecutivos de los bancos de aquí que los argentinos raramente nos ponemos de acuerdo en algo, con Vaca Muerta sin embargo todos nos pusimos de acuerdo en que es importante para el país".

"Vaca Muerta puede ser la nueva Pampa Húmeda, con un agregado: es mucho más intensiva en el uso de personal y de trabajadores que el campo".

Galuccio consideró que "ha habido continuidad" en la política gubernamental en el caso de Vaca Muerta. "Se trajo todo el equipamiento necesario, se repatrió gente, todo lo que se necesitaba para el desarrollo. Con eso se la puso en el mapa mundial y ha habido una continuidad. Incluso el gobierno de Neuquén ha incentivado el desarrollo y ha sido ágil en otorgar los permisos. También se modificó la Ley de Hidrocarburos para adecuar su marco a esta nueva realidad", detalló.

Para el ejecutivo queda como "tarea pendiente" el manejo de información y seguir incentivando la exportación.

"Cuando la información es pública la curva de aprendizaje es más rápida. Además, hay que seguir incentivando la exportación. Eso requiere de empuje político y visión estratégica" aseveró.

Debut auspicioso

Como anticipó El Cronista, Vista Oil & Gas, empezará a cotizar este viernes en la Bolsa de Nueva York. Ya colocó 10 millones de acciones, a un precio de u$s 9,25. En consecuencia, se garantizó una recaudación de u$s 92,5 millones, más 1,5 millón de acciones adicionales que se reservaron los bancos colocadores, con lo que la transacción superó los u$s 100 millones. Vista utilizará los fondos para potenciar su programa de inversiones, cuyo foco principal es Vaca Muerta.

En Nueva York, se comercializarán como American Depositary Sales (ADS). Citigroup Global Markets y Credit Suisse Securities fueron los organizadores y y colocadores globales de la transacción. Itaú BBA, Morgan Stanley y Santander Investment Securities actuaron, por su parte, como organizadores de la oferta internacional. Citibanamex, Credit Suisse, Morgan Stanley y Santander colocaron la oferta mexicana.