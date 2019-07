Gestoras de fondos de inversión ponen el foco en millennials

Cuando Jay Jacobs, de 29 años, mencionó la idea de armar un fondo de inversión cotizado (EFT, por sus siglas en inglés) compuesto por compañías que apuntan a la generación millennial, sus viejos colegas refunfuñaron.

Pero Jacobs, el director de investigación y estrategia de Global X, una firma especializada en EFT con sede en Nueva York y que tiene bajo su administración u$s 10.900 millones, insistió. Argumentó que este grupo tan criticado -con sus tatuajes, café frío y tostada con palta- representa un tema de inversión irresistible y, finalmente, convenció a sus colegas de la Generación X. "A la gente le gusta reírse de los millennials, pero los datos son irrefutables", aseguró Jacobs y dijo que "los viejos clichés sobre que viven con sus padres y no se toman en serio sus carreras profesionales son equivocados".

Otros grupos de gestión de fondos de inversión lo empiezan a entender y apuestan a que la influencia económica de esta generación de 2.000 millones de jóvenes que se crió con Internet en las últimas dos décadas del siglo XX, será la que defina la suerte del sector en todo el mundo. Las gestoras de activos ahora diseñan estrategias para respaldar a las compañías capaces de capturar las preferencias de los millennials.

Los productos de inversión que apuntan a los millennials naturalmente incluyen acciones tecnológicas pero también ponen el foco en constructoras especializadas en primeras viviendas y firmas de indumentaria. La mayor posición accionaria del Millennial ETF lanzado hace tres años por Principal Global Investors (PGI), por ejemplo, es Adidas.

En EE.UU., los millennials representarán cuartas partes de los trabajadores en 2030. Los mayores ingresos elevarán 15% el gasto del grupo dentro de cinco años, mientras que los Baby Boomers (los nacidos entre 1946 y 1964) consumirán 10% menos, según Goldman Sachs.

"La demografía importa", dijo Paul Kim, director de estrategia para ETF en PGI en Nueva York. "El poder de compra de los millennials como mayor grupo demográfico en EE.UU. significa que tendrán un tremendo impacto sobre la economía global".

Los CEO toman nota. Las menciones del término "millennial" en los anuncios de resultados por parte de las compañías norteamericanas treparon de una docena en 2008 a 612 el año pasado, según datos de FactSquared compilados por Financial Times. Brian Moynahan, el CEO de Bank of America, contó la semana pasada que los 16 millones de clientes entre 25 y 41 años, que representan cerca de u$s 200.000 millones en depósitos e inversiones, se sintieron atraídos por las "capacidades digitales" de la compañía.

Mientras tanto, el CEO de BlackRock, Larry Fink, señaló en el anuncio de resultados del segundo trimestre que los "millennials son mucho más hábiles en el uso de la tecnología y tenemos que estar a la vanguardia para ayudarlos".

La venta de fondos dirigidos a los millennials ofrece una extraña esperanza en un panorama desolador para los gestores de activos. En todo el mundo desarrollado, las firmas de gestión de fondos tienen dificultades para adaptarse al cambio radical hacia la inversión pasiva de menor costo.

Para los gestores de fondos, los millennials son sólo la base de ideas de inversión, sino también una clientela vital que representará alrededor de u$s 15 billones en activos sólo en EE.UU. dentro de dos décadas, según datos de Deloitte.

Quizás no sea fácil convencerlos. Los millennials podrían empezar a interesarse por los fondos ambientales, sociales y de gobernanza actualmente de moda, pero podrían rechazar a las grandes multinacionales como BlackRock o Goldman que dominan el negocio de la gestión de fondos.

La preferencia de los millennials por los productos de bajo costo podrían también limitar el aporte de ellos a los ingresos de las firmas gestoras.

Por ahora, las sumas invertidas en fondos que apuntan a los millennials siguen siendo modestas. Global X tiene activos por sólo u$s 66 millones en su Millennial ETF, mientras que PGI tiene u$s 21 millones. Sin embargo, esos números podrían pronto crecer.

Traducción: Mariana Oriolo