Guillermo Calvo: "Un gobierno con Cristina puede ser más creíble que el de Macri"

El economista argentino y académico de la Universidad de Columbia, Guillermo Calvo, en conversación con Diario Financiero, dio sus proyecciones respecto de la situación económica de Argentina a poco más de dos semanas de las elecciones primarias.

Considerando las encuestas, las miradas están puestas principalmente en el desempeño del presidente Mauricio Macri y su principal rival, el peronista Alberto Fernandez, quien llevaría a Cristina Kirchner de vuelta a la Casa Rosada como vicepresidenta de la nación.

El regreso de la exmandataria "de repente (...) es lo mejor que le puede pasar al país", sostuvo Calvo, quien además consideró que para recuperar el país "hay que hacer cosas que son políticamente muy impopulares, que sólo se van a poder hacer si se rompe la economía".

- ¿Cómo se ve la economía argentina ad portas de las elecciones, con la posibilidad de que Macri sea reelecto?

Mirá también Cancilleres de BRICS se reúnen en Brasil por cumbre de presidentes Los cancilleres de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica prepararán mañana en Río de Janeiro la XI Cumbre de jefes de Estado de BRICS que se hará en noviembre en Brasilia. También debatirán sobre Venezuela, cuya crisis política divide a los BRICS con aliados y rivales de Maduro y Guaidó. Por MÓNICA VALLEJOS

- El tema central de Argentina es la credibilidad. Entonces, nadie está haciendo planes de inversión ambiciosos. La inversión está colapsada y uno no puede echarle la culpa al Gobierno; esto ya es un tema electoral. Para llegar ahí, están "planchando" la tasa de cambio con una tasa de interés, que si el sistema no revienta, es altísima en términos de dólar. Es una solución también de corto plazo, lo que lleva al inversionista a pensar que, como esto no puede durar, no le puede creer al Gobierno.

Para mirar un lado positivo, que lo hay, el Ejecutivo ha logrado parar la devaluación, lo que en un mundo como el de Argentina, en que la gente indexa a la tasa de cambio, ha empezado a bajar la tasa de inflación. Todavía altísima, porque lo que ustedes hablan en términos anuales, nosotros lo hablamos en términos mensuales. Así que es altísima, pero lo peor que podría haber pasado es que se perdiera el ancla completamente.

- El FMI rebajó la proyección de crecimiento de Argentina para el año que viene. Independiente de quién gane las elecciones, ¿este recorte se debe a que el panorama macro está difícil o usted tiene otra lectura?

- Para mí, las predicciones del Fondo Monetario Internacional son simpáticas, porque no sé quién puede seriamente hacer una predicción y, además ojalá sea eso y nada más, porque hay lugar para una caída mucho más fuerte. Así que yo creo que no hace ninguna diferencia en la manera en que el inversionista piensa. Con respecto al drama que podríamos ver si de golpe viene un gobierno que dice "bueno, no le vamos a pagar al fondo", volvemos a jugar el juego de 2001. Eso sería muy fuerte.

Por otro lado, si las cosas van normal porque no van a ir bien, de todas maneras yo esperaría una tasa de crecimiento baja. Lo malo es que hay que hacer cosas que son políticamente muy impopulares, que sólo se van a poder hacer si se rompe la economía.

- ¿Cuáles podrían ser esas "políticas impopulares"?

- El gobierno de los Kirchner aumentó el gasto público en 20%, cuando se podía hacer, porque estaba con la soja a un precio muy alto, entre otras cosas. Eso desapareció prácticamente, ahora no es posible financiar eso. Ese dinero ha ido a las clases más bajas, lo que uno debería aplaudir en principio, pero lamentablemente al no ser sostenible en el tiempo, hay que bajarlo.

En particular, el empleo público ha aumentado muchísimo y de manera aparentemente ineficiente, por lo que hay que empezar a echar gente en el sector público, y eso es muy impopular también. Y si se hace, hay que hacerlo a pasos muy lentos, para lo que van a necesitar financiación. Lo que tienen del Fondo ahora lo tienen que pagar, entonces van a tener que tener un proceso de prórroga y, además, más financiación para poder hacerlo de manera suave.

- ¿En qué nivel de deuda están actualmente?

- No es alto. La parte importante será el 80% del producto, y una parte importante es deuda con el Fondo Monetario. Eso se negocia. El Fondo ya está al máximo de lo que puede dar, es decir, yo creo que va a extender los plazos y todas esas cosas, no hay duda. A mi juicio, el Fondo está tan comprometido con Argentina que si Argentina dice "no te pago", el Fondo se queda con un problema muy serio.

- ¿Cree que la economía argentina tocó fondo con Macri? Se puede asimilar con la gran crisis del 2001?

- En 2001 la economía cayó 20%. No te confundas: sabemos caer más. En eso somos

campeones.

Argentina y el FMI

- ¿Cómo evalúa el rol del FMI en la crisis argentina?

- Evidentemente, ayudó a que no explotara. Fue bueno, fue malo, eso es difícil saberlo. Todo el

mundo estaba contento en el momento, pero se esperaba que iba a ayudar a normalizar la situación y no lo hizo. Básicamente, lo que hizo el Fondo fue poner un montón de plata encima de la mesa y decir no lo toquen. Y cuando tuvieron autorización para tocarlo, lo tocaron mal.

- Con eso, ¿a qué se refiere específicamente?

Ellos llegaron diciendo que iban a tener como Chile un tipo de cambio flotante y cuando se les empezó a disparar el tipo de cambio usaron las reservas. Ahí mismo, perdió credibilidad. Nada de lo que se hizo ayudó a la credibilidad.

El Banco Central perdió credibilidad, perdió independencia y todo eso. Cuando entra el Fondo tiene que estabilizar las expectativas. No ha podido. Por eso es que tiene las tasas de interés tan altas. La gente se queda, como decía Borges, no por el amor sino por el espanto.

- A su juicio, ¿cómo ha actuado el Banco Central de Argentina respecto a la crisis?

Mal. Esa sería la respuesta más corta de todas. Anunciaron, tanto el central como el gobierno, que hoy tendríamos una tasa de inflación anual de 5%. Sacado de la galera (de forma sorpresiva), diciendo vamos a usar la tasa de interés como lo hace Chile, pero Chile no hizo eso. Lo nuestro fue así; "listo". ¿Por qué? Porque los capitales van a venir porque este tipo es alto y de ojos azules.

Además, empezaron a decir, mintiendo -porque lo sé perfectamente, porque me dijeron- que no iban a intervenir y todo eso. Eventualmente, hicimos la pregunta, "bueno, pero estás interviniendo", y respondieron "pero nadie se da cuenta". Ese es el tipo de actitud. Decían "la gente se olvida y todo eso". La gente no se olvida de nada, menos los mercados.

Cometieron el error garrafal de tener deuda de súper corto plazo. Una suma enorme que se llevaba todas las reservas. Luego hicieron el arreglo con el Fondo, pero fueron parches. No hay una idea de dónde empieza, dónde va.

Elecciones y política

- ¿Cómo ve la influencia que tienen los mercados en que un candidato pueda salir electo o no? En casos como el actual entre Macri y Cristina, ¿se elige el mal menor?

Voy a ser mal pensado. Creo que los inversionistas, si asume Macri, tienen más tiempo para sacar su plata, porque Macri no ha mostrado ninguna capacidad de manejar esta situación. Más bien la ha empeorado.

Creo que ninguno de los dos va a hacer que estos problemas desaparezcan. No estoy a favor de Cristina ni de su gente, pero debo reconocer una cosa: si sube Cristina, ella puede mirar para atrás y decir "miren el lío que nos dejó este hombre. Ahora yo tengo que hacer el ajuste que él debió haber hecho y que no hizo". La ventaja de la izquierda en esas situaciones es que la oposición es la derecha, y ellos hacen política de derecha.

- Hay una trampa ahí, entonces.

Sí. De repente Cristina es lo mejor que le puede pasar al país, curiosamente.

- Porque va a aplicar políticas de derecha.

Porque va a aplicar el ajuste con apoyo popular, culpando al gobernante previo.

- ¿Cree que los mercados van a apoyar esto?

- Los mercados se olvidan de todo. Hay bastante evidencia empírica de países que han caído en default y luego han podido salir. Al final se olvida, porque ¿qué le importa al mercado? No es lo que pasó sino lo que va a pasar.

Un gobierno con Cristina puede ser más creíble que el de Macri, que va a subir con muy pocos votos marginales, teniendo minorías y sin la capacidad de decir "lo que hice estuvo mal". El ajuste que él haga va a ser en principio muy malo. Macri va a necesitar a una persona de prestigio, pero no sé si esas personas van a querer ser parte de su gobierno. Está muy quemado.

- A pesar de esos pocos votos que dice, la mayoría de las encuestas lo muestran a la par con Fernández.

- Sí. Puede estar peleado y podría perder Macri, porque ha emergido otro personaje que es José Luis Espert y ese le puede sacar votos a su opción. Entonces, de repente los Fernández ganan en primera vuelta.



Por: Rocío Vargas Suárez