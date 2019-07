Raúl Rizzo: "Si gana Mauricio Macri hay una guerra civil"

Raúl Rizzo aseguró este miércoles que una eventual victoria por parte del Gobierno en las próximas elecciones presidenciales desencadenaría una "guerra civil".

"Hay miles y miles de personas que ya comen una vez por día. Lo mismo sus hijos. Los comedores no dan abasto. ¿Qué va a pasar cuando los pobres no tengan para comprarles insumos básicos a sus hijos? Estallan, y ya les importa muy poco lo que va a pasar con ellos" expresó el actor, conocido por su filiación kirchnerista, en una entrevista con el canal Crónica.

Y continuó: "Yo tengo mucho temor de que eso ocurra. Es una advertencia, más que una certeza. Si, como dice Macri, va a acelerar el plan, va a seguir generando más malestar, endeudamiento y pobreza, esto explota. Eso lo opina cualquier ciudadano de a pie".

"El Gobierno nos va a dejar en la lona. Tenemos muchos problemas. La producción, la industria, la pequeña y mediana empresa... se están cerrando puertas todos los días, que dejan tendales de gente desocupada", añadió.

No es la primera vez que el Rizzo realiza declaraciones altisonantes contra el gobierno de Macri. Ya en enero de 2017, en una entrevista radial, había dicho que Elisa Carrió "tendría que tener una atención psiquiátrica y además habría que investigar sus relaciones con la CIA".

Otro episodio recordado fue el que protagonizó en junio de 2018 con el legislador de Cambiemos, Fernando Iglesias, a quien llamó "cínico" luego de discrepar con el en una serie de cifras respecto de la situación económica.

"¡Estás mintiendo con las cifras! —lanzó Rizzo—. Estás mintiendo con las cifras de inversiones y ahora. Te caracterizás por el cinismo, te he visto en varios programas. Sos un cínico. A partir de tu cinismo es como te manejás", le dijo a Iglesias. Luego de que este último le preguntara si no era el quien "no dejaba hablar", Rizzo le retrucó: "A los cínicos no los dejo hablar".