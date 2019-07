Amazon ya es el servicio de música que crece más rápido

Amazon está sumando abonados a su servicio de streaming de música a un ritmo que supera al de sus rivales como Spotify, Apple y Google, convirtiendo la música en la última industria en ser sacudida por el grupo de comercio electrónico.

El número de personas que se suscriben a Amazon Music Unlimited creció cerca de 70% en el último año, según allegados a la empresa con conocimiento sobre el desempeño. En abril, Amazon tenía más de 32 millones de abonados a todos sus servicios de música, incluyendo Unlimited y Prime Music.

En cambio, Spotify, el servicio de streaming de música más grande del mundo, con 100 millones de suscriptores, crece en torno a un 25% anual. "La gente no le presta mucha atención a Amazon (como sí a Apple y Spotify), pero ha sido altamente efectivo" , dijo Mark Mulligan, analista de Midia Research.

El streaming le devolvió el optimismo al sector de la música después de más de una década de capa caída. Amazon tiene una larga herencia en la música, desde que vendía discos compactos (CD) en los '90, pero tardó en iniciarse en el negocio ya que lanzó Amazon Music en el otoño boreal de 2016, dos años después de que debutara Apple con su servicio equivalente.

Sin embargo, Amazon tomó fuerte impulso en los últimos meses, ayudado por su gran presencia entre los consumidores y por Alexa, su popular asistente inteligente, que puede reproducir música a través de comandos de voz dirigidos hacia el parlante inalámbrico Echo.

"(Amazon) ha apostado todo (a la música)", dijo un alto ejecutivo de uno de los grandes sellos discográficos. "Vemos un alto compromiso en su servicio".

Amazon Music sale u$s 10 por mes, pero ese costo se reduce a u$s 8 para los miembros de Amazon Prime y a u$s 4 para quienes escuchan sólo por medio de parlante Echo. Los servicios Apple y Spotify cuestan u$s 10 mensual.