Los pilotos desafían a Bullrich y mantendrán su reclamo en los aviones

Luego de que se conociera el video en el que un piloto les lee a sus pasajeros un comunicado en el que se cuestiona la política aerocomercial del Gobierno, y de los críticas que recibió dicha práctica por parte de la ministra Patricia Bullrich, mañana, los trabajadores nucleados en los gremios UALA y APLA harán una movilización, a partir de las 10, en Aeroparque. El objetivo será seguir difundiendo “la realidad que enfrentan día a día” los pilotos de todas las empresas.

“Convocamos a los afiliados de todos los sectores a Aeroparque para el día jueves 25 de julio a las 10 donde nos movilizaremos junto a los colegas de UALA continuando la campaña de concientización a la opinión pública y a los usuarios”, difundieron este mediodía, a través de Twitter.

Convocamos a los afiliados de todos los sectores a Aeroparque para el día jueves 25 de julio a las 10 horas donde nos movilizaremos junto a los colegas de UALA continuando la campaña de concientización a la opinión pública y a los usuarios pic.twitter.com/x1nX2SwSQs — APLA (@aplapilotos) July 24, 2019

El anuncio ocurre un día después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionara el contenido difundido, durante una entrevista concedida a A24. "Es algo ilegal, es propaganda total y absolutamente fuera de lugar", dijo la funcionaria en diálogo con Luis Novaresio.

“Los pasajeros no tienen por qué escuchar los mensajes”, subrayó Bullrich para luego sugerir que, si la modalidad se vuelve a repetir: "La gente tiene que empezar a decir 'no queremos escuchar tu mensaje, no nos interesa, pensamos distinto'".

Y aprovechó para hacer alusión al gobierno kirchnerista, cuando recordó: “Es como cuando te ponían en el avión el diario de ellos. Es como que vos sos una cabeza hueca y te meten el mensaje a la fuerza.

"Eso es lo que no queremos más”, remató la funcionaria.