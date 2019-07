Casa Blanca detalla qué negociará Mnuchin el martes con China

La Casa Blanca confirmó hoy la nueva reunión de negociaciones que sostendrán en Shanghai a partir del martes 30 de julio funcionarios de alto rango de Estados Unidos y China, y detalló los temas que abordarán.

"Las discusiones cubrirán una amplia gama de asuntos, incluidas la propiedad intelectual, la transferencia obligatoria de tecnología, las barreras no arancelarias, agricultura, servicios, el déficit comercial y la aplicación de normas", indicó la Casa Blanca.

De parte china, el representante principal será el viceprimer ministro, Liu He, mientras que del lado estadounidense, serán el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer.

Bloomberg - Viceprimer ministro chino, Liu He

Mnuchin y Lighthizer viajarán la semana próxima a China para mantener negociaciones "enfocadas en el mejoramiento de la relación comercial" entre los dos países, añadió la Casa Blanca.

De su parte, el secretario del Tesoro dijo a la emisora CNBC que "habrá unas cuantas reuniones más antes de que tengamos un acuerdo". "No esperaría que resolvamos estos asuntos. Pero el hecho de que estemos de vuelta en la mesa de negociación, en la senda que los dos presidentes quieren, es importante", destacó.

Estados Unidos aún tiene una larga lista de asuntos pendientes con los negociadores chinos tras las discusiones poco concluyentes de mayo, indicó.

Mnuchin señaló que Shanghai es especialmente significativo para el Gobierno chino. "Lo veo como una buena noticia y creo que haremos avances la próxima semana".

A fin de junio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el chino, Xi Jinping, acordaron en la reunión del G20 de Japón una nueva tregua a la guerra comercial, por la que Washington frenó la imposición de nuevos aranceles a China.

El Gobierno de Trump, no obstante, mantiene en vigor sus aranceles a productos chinos por valor de u$s 250.000 millones y China conserva sus gravámenes a las importaciones estadounidenses por un total de u$s 110.000 millones.