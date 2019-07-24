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Finanzas y mercados Miércoles 24 de Julio de 2019
Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,4608
|41,6000
|43,6000
|DÓLAR BLUE
|0,3405
|44,0000
|44,2000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-1,4130
|-
|43,0984
|EURO
|0,0852
|47,5999
|47,6185
|REAL
|-0,2573
|11,3135
|11,3180
|BITCOIN
|-3,5108
|9.963,0900
|9.966,2100
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|48,2500
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-1,6949
|58,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-1,2500
|59,2500
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|49,2500
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|6,6667
|176,00
|165,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|-0,8889
|2,23
|2,25
|DISC USD NY
|-0,7005
|120,50
|121,35
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-0,2900
|38.729,9800
|BOVESPA
|-0,2400
|103.949,4600
|DOW JONES
|0,2200
|27.171,9000
|S&P 500 INDEX
|0,2673
|2.985,0300
|NASDAQ
|0,0500
|8.204,1370
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,4503
|324,9063
|326,3760
|TRIGO CHICAGO
|-0,4105
|178,2989
|179,0337
|MAIZ CHICAGO
|0,0000
|166,2335
|166,2335
|SOJA ROSARIO
|-0,2151
|232,0000
|232,5000
|PETROLEO BRENT
|-0,4426
|62,9800
|63,2600
|PETROLEO WTI
|-0,2312
|56,0900
|56,2200
|ORO
|-0,2806
|1.421,3000
|1.425,3000