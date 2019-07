Llegan los pobres

Corría el año 1969 y en el mundo ocurrían dos hechos memorables para mi: el hombre llegaba a la Luna mientras yo cursaba el último año de la Escuela Primaria; lo singular y divertido del asunto es que yo a la sazón tenía 20 años y concurría a una escuela nocturna para adultos, DINEA, acompañado de mi madre con el mismo fin; ambos habíamos decidido saldar una deuda con nosotros mismos, cumplimentar los estudios básicos.

Me habían sorteado para la “Colimba” y para mi desgracia me había tocado Marina que en aquel momento significaba dos años sin trabajar y además corría el riesgo de tener que interrumpir mis “estudios”. Vivíamos en Villa Obrera en Lanús en una casilla de una pieza y una cocina con un baño en el fondo del terreno que compartíamos con otros vecinos. Estábamos a 50 metros de la Villa en condiciones muy parecidas: terrenos fiscales, calles de tierra, sin alumbrado público y sin agua corriente.

En la esquina había una canilla pública a la que concurríamos con nuestros baldes para proveernos, donde se hacía una ordenada fila y las únicas excepciones eran las mujeres con niños de brazo o alguno que fuera con una pava o recipiente pequeño . Por aquel entonces trabajaba como operario metalúrgico y estaba con licencia médica por una fractura jugando al fútbol. Así fue que una tarde batiendo palmas como es costumbre donde no hay timbres llegó la Sra. Palomino sobreponiéndose a los perros, algunos poco amigables, que abundaban en la cuadra. Era evidente que no pertenecía al barrio; lo primero que me llamó la atención fue su mirada entre serena y directa, había algo raro en su decir, era como que articulaba mucho las vocales.

La razón de su visita era hacernos saber a quienes no habíamos completado la escuela primaria que había un programa para adultos. Mi madre y yo éramos semianalfabetos como tantos otros vecinos. Cuando preguntó por mi pierna enyesada y supo mi afición futbolera, rápida y astuta me dijo que tenían un equipo de fútbol y que hacían torneos, así fue que caí como un chorlito, no había nada de eso, pero eso lo supe después, cuando ya estaba adentro.

Así fue que terminé yendo al colegio con mi vieja (Edipo se habría puesto verde de envidia); éramos cerriles y díscolos, nos ganamos algunas reprimendas pero también nos divertíamos mucho. Fútbol no había, pero estaba la maestra Mirta Urso que era muy joven, casi de mi edad y que acompañábamos hasta su casa todas las noches y en interminables charlas hacía de Scheherazade para que siempre hubiera una noche más . Transcurridos dos años mi madre y yo con nuestros flamantes certificados dejábamos la condición de semianalfabetos; parafraseando una frase de aquellos tiempos, nosotros también con nuestro modesto paso daba la sociedad toda un salto de calidad cívica. Y ahora ¿qué hacer ? mi madre lo resolvió rápido y estudió enfermería, profesión con la cual se jubilaría y de esa manera ensamblaba ahora legalmente su afición por la “Medicina” popular dejando de ser curandera.

Yo en cambio fui zigzagueante. Cursé primer año de Química Industrial en Avellaneda, por la noche, vestido con saco prestado y corbata, llevando el tablero de dibujo, pasaba por los mismos lugares por donde de día había transitado como botellero con mi carro tirado por caballo. No podía tener un empleo regular por que debí hacer largos trámites (años) para exceptuarme del servicio militar como único sostén de mi madre. Luego siguieron 3 años de Teatro en La Escuela Municipal de Avellaneda de donde egresé como actor, título que además me habilitaba para ejercer en la docencia.

Estuve contratado en La Comedia Municipal como actor durante un año, durante dos temporadas trabajé como figurante en el Teatro Cervantes, hice algunas publicidades y también modelé ropa para una tienda en la que trabajaba. A todo esto mis ocupaciones no podrían haber sido más variadas, de niño vendedor de golosinas en el tranvía, lavacopas, vendedor de pescados canasta al hombro, changarín en el puerto, operario metalúrgico, vendedor de ropa en tiendas, chofer en Manliba y de taxi y varios etcéteras.

Por fin decidí hacer el Secundario esperanzado en poder detener esa deriva que me desgastaba. Así es que volvi a mi querida Dirección Nacional de Educación del Adulto, que me había convocado para el primario, ahora C.E.N.S. Centros Educativos de Nivel Secundario. Primera experiencia estatal de educación de adultos trabajadores. Algunos de los objetivos que se proponían eran: conocer las tradiciones y la historia de la patria para interpretar la realidad del país, vivenciar y desarrollar las obligaciones y derechos como persona solidaria. Cuando egresé hice un test vocacional y me orienté a la Facultad de Psicología U.B.A. donde me recibieron con tres bochazos consecutivos, y claro, estudiar de grande y en cursos acelerados dejan inevitablemente ciertos vacíos que exigen un plus, más tiempo y esfuerzo, pero así y todo egresé con el título de Psicólogo y en la misma fui docente; trabajé durante 6 años en el hospital público y también en consultorio privado.

También fui durante dos, años ad honorem, Coordinador de La Mesa de Seguridad de la Comuna 14 dependiente del Ministerio de Seguridad de La Nación bajo la gestión de la Ministra Dra. Nilda Garré en un proyecto muy ambicioso que proponía el compromiso del ciudadano en esa temática crucial para cualquier plan de gobierno democrático. Con esa motivación hice un posgrado en la Facultad de Derecho que dictaba el Dr. León Arslanian, cuya temática era “Las Nuevas Políticas en Seguridad Ciudadana”. Me mueve a dar testimonio de esta historia la tremenda situación que está viviendo una parte importante de nuestra población y las declaraciones de la Gobernadora de la Provincia de Bs.As. Maria Eugenia Vidal cuando afirma que sobran Universidades principalmente en el conurbano bonaerense, por que dice “total los pobres no llegan a la Universidad”.

Creo que está profundamente equivocada y es una afirmación temeraria y mezquina la que hace, que nos condena a todos al infierno de la repetición. Más aún, aquellos que por diversas razones no llegaran a terminar la carrera y se vieran obligados a interrumpirla, aun así los beneficios que obtendrían serían múltiples. El intercambio entre los compañeros y los profesores, el contacto con los grandes autores, producen verdaderas mutaciones; no importa cuánto tiempo se haya estudiado reflexionar y pensar colectivamente con nuevos elementos es como volver a nacer pero esta vez por cuenta propia. Esta es la vigencia de mi historia. Quien quiera oir que oiga. Eterno agradecimiento a las maestras Ana Palomino, Mirta Urso y al Profesor Gregorio Dri ,todos ellos de D.I.N.E.A.