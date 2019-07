Brillante estreno del Nasdaq chino con subas de hasta 520%

El club de multimillonarios chinos sumó nuevos miembros después de que el flamante mercado de acciones tecnológicas de Shanghai, llamado Star Market, registrara alzas sin precedentes para la primera tanda de cotizaciones, lo que recalca el entusiasmo de los inversores locales por la respuesta del país al Nasdaq.

Las 25 compañías que debutaron en esa nueva bolsa el lunes subieron un promedio de 140% en el primer día de negociaciones, lo que multiplicó por tres, a más de u$s 1000 millones, el valor de las posiciones accionarias de los inversores individuales de esas compañías, según el Índice Bloomberg Billionaires.

El valor de las tenencias de Chen Wenyuan, presidente y dueño de 74% de Suzhou HYC Technology, que produce pantallas planas, se incrementó 129% a u$s 2400 millones; el 68% del presidente Cao Ji de Zhejiang Hangke Technology, que fabrica equipos de verificación de baterías, saltaron 99% a u$s 2200 millones; y en la compañía de tecnología para imágenes ArcSoft, el 34% del capital que pertenece al accionista mayoritario Deng Hui subió 127% a u$s 1300 millones.

El capital de los tres hombres siguió siendo superior a los u$s 1000 millones aún después de que las acciones recién listadas en Star sufrieran una caída promedio de 8%. Las bajas del segundo día dejaron al Star Market con una capitalización bursátil de u$s 71.500 millones, cerca de u$s 7000 millones menos que el día anterior. "Es lógico que después de un salto de entre 200% y 300% de las acciones se produzca al día siguiente cierta toma de ganancias", aseguró Gerry Alfonos, director de Shenwan Hongyuan Securities, que describió el retroceso como "bastante natural".

Beijing espera que la nueva bolsa estimule la inversión en compañías tecnológicas nacionales y que también incentive a más empresas chinas a cotizar en dicho mercado y no en EE.UU. China está intentando contrarrestar la presión sobre su industria tecnológica por parte de Washington, que en mayo agregó a la principal compañía de ese sector en el país, el fabricante de equipos de telecomunicaciones Huawei, en una lista negra.

Más de 140 compañías tecnológicas y científicas se han inscripto para cotizar sus acciones en el nuevo mercado de valores administrado por la Bolsa de Valores de Shanghai, con el propósito de recaudar un total de 128.800 millones de yuanes (u$s 18.700 millones).

Las primeras 25 compañías en cotizar en la bolsa este lunes habían recaudado 37.000 millones de yuanes (u$s 5,3 millones) en total mediante la emisión de nuevas acciones que cerraron su primer día de operaciones en Star entre 84% y 400% sobre su precio inicial.

Entre las compañías que cotizaron el primer día se encontraban los fabricantes de chips Anji y Montage Technology, que subieron hasta 520% y 285%, respectivamente. Además, cuatro de las 25 acciones ganaron más de 200% el lunes.

Los elevados repuntes son inusuales en China, donde los movimientos de las acciones normalmente son limitados dentro de un rango definido por las autoridades. Las bolsas de Shanghai y Shenzhen permiten que los precios de las acciones en el mercado principal se muevan 44% en su debut bursátil, después de lo cual se limitan a movimientos de hasta 10%.

Por el contrario, el Star Market no tiene restricciones en las oscilaciones de precio que se pueden registrar durante los primeros cinco días de una acción. A partir del sexto día, el tope diario aceptado para el movimiento es de 20%.

Según Trinh Nguyen, economista de Natixis, Beijing quiere demostrarles a las compañías tecnológicas nacionales que sus reformas del mercado de capitales "se hicieron tomando en cuenta sus intereses".

Traducción: Mariana Oriolo