Marco Lavagna: "El Gobierno vende una tranquilidad artificial que no sé si la gente va a comprar"

El primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Consenso Federal, Marco Lavagna, advirtió sobre el día después de la elección y puso en duda que el macrismo o el kirchnerismo sean capaces de generar los consensos que la difícil situación de la Argentina requiere de cara al 2020 en caso de ganar la elección. Dijo que espera que los votantes "premien la coherencia" de la tercera vía y alertó sobre los peligros del atraso cambiario.

¿Qué pasó con el espacio del medio? ¿Los está ahogando la polarización?

Esos sondeos están hablando de una gran cantidad de gente que no quiere ni una cosa ni la otra, que existe mucho indeciso, con lo cual las encuestas están diciendo eso, pero con un grado de volatilidad muy grande.

¿Qué autocrítica hacen? ¿Cuánto tuvieron que ver las idas y vueltas de los dirigentes del espacio?

Primero, creo que mucho de ese votante que está indeciso, no te contesta en las encuestas, que están con un problema más técnico y no solo acá, sino en el mundo. Y las idas y vueltas claramente no ayudan, el hecho de que se buscaba un espacio con más gente que después se termina yendo para un lado y para el otro, tampoco. Pero en definitiva lo que nosotros venimos armando es algo que es coherente con lo que venimos diciendo hace tiempo.

Pero, ¿la gente va a premiar coherencia o vota ganador?

Tanto mi padre como Juan Manuel Urtubey han sido muy coherentes en lo que han hecho, en lo que han dicho sobre dónde se quieren parar. Si después la gente va a premiar esa coherencia, no lo sé, espero que sí, porque además cuando uno ve lo que te espera para el día después es muy complejo.

¿Y qué escenario ve una vez que pase la elección?

Hoy lo que el Gobierno está haciendo son parches para llegar a la elección. Después, si pasa algo en el medio que te hace que un parche reviente, se verá, pero hoy el Gobierno trata de mantener esta situación hasta las elecciones, el tema es que es muy artificial, es una economía que se sostiene con herramientas que sabés que no van a poder continuar mucho tiempo más.

¿A qué se refiere?

En los primeros meses del año te vas a tener que ocupar de la relación con el FMI y de negociar un nuevo acuerdo, de cómo hacer para ir bajando rápido las tasas de interés, de modo que te permita afrontar una economía que se pueda recuperar, ver cómo solucionás los descalces financieros de lo interno y lo externo también. Vas a tener que solucionar las presiones en el mercado cambiario, si es que no te pasa algo antes. Y, al mismo tiempo, vas a tener que lidiar con una situación social muy deprimida.

Dujovne dijo que "una vez que Macri reelija vamos a crecer". ¿Qué opiná?

Sí, están con el speech de "estamos listos para crecer", es como la lluvia de inversiones... Es la nueva frase de marketing, lo que está claro es que tenés hoy desequilibrios económicos muy importantes y te van a requerir un esquema de cambios muy fuertes. Si gana Macri, que dijo "voy a hacer lo mismo pero más rápido", bueno, vas a incumplir el acuerdo con el Fondo, con lo cual vas a negociar otro.

Ustedes son tan críticos de Macri como del gobierno anterior. Alberto Fernández, sin embargo, tiene un discurso que se asemeja al de tu padre. ¿En qué se diferencian?

El tema es cómo administrás también eso que estás diciendo. Porque, ¿quiénes son los que lideran ese proceso de recuperación en el esquema económico? No es lo mismo lo que piensa el Grupo Callao que algunos sectores de La Cámpora.

Fernández elogió a su padre y dijo que le gustaría tenerlo en su eventual gobierno…

A ver, tanto en el Frente de Todos como en Cambiemos hay gente muy valiosa, lo que uno tiene que tener capacidad es de ver cómo empezás a unir a esa gente. Y lo veo más difícil si te vas a un esquema de una polarización.

Si gana Cambiemos o el kirchnerismo y se lo convoca a Lavagna, ¿acepta sumarse?

Lo que nosotros estamos construyendo es un camino distinto. Lo que pasará luego de la elección, lo veremos el día después.

No me dice que no...

No te digo que sí tampoco. Hoy estamos en proyectos distintos. Lo que haga cada uno, el que gana la elección el día después, se verá. Pero hacer rejunte de dirigentes simplemente para hacer rejuntes… tenés que tener un camino, también podés tener espacios de diálogo con la oposición, no necesitás sumarte al gobierno para aportar. Acá lo más importante es si hay una vocación. Nosotros la tenemos.

Su padre viene advirtiendo sobre los peligros del dólar contenido, como está hoy. ¿Está atrasado el dólar?

Se va a ir atrasando, tenés una inflación que se te va a ir del 40% este año y al tipo de cambio lo están bajando y con un costo muy grande, con una intervención permanente, y ahora encima volvieron a poner lo del dólar futuro, con el quinto waiver del Fondo en un acuerdo que lleva un año…, es política de parche.

¿En un escenario de mayor volatilidad la tercera fuerza tendría más chances?

No sé, me cuesta el análisis porque yo no veo estabilidad, si después la gente vota en función de eso, no sé. Veo una situación muy compleja, la gente siente que no llega a fin de mes. No sé si va a terminar comprando esa tranquilidad artificial que el Gobierno quiere vender.