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Tecnología Lunes 22 de Julio de 2019
Tinder va a la "guerra" contra Google por las comisiones
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|41,4000
|43,4000
|DÓLAR BLUE
|0,2275
|43,8500
|44,0500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-0,7107
|-
|43,4054
|EURO
|0,3630
|47,5780
|47,5934
|REAL
|0,6488
|11,3469
|11,3560
|BITCOIN
|-2,6251
|10.308,0500
|10.321,9700
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|47,8125
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-1,6949
|58,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-1,6667
|59,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|48,5000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|1,8182
|168,00
|165,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|1,3333
|2,28
|2,25
|DISC USD NY
|-2,1053
|120,90
|123,50
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-3,5600
|40.161,6000
|BOVESPA
|0,4800
|103.451,9300
|DOW JONES
|0,0700
|27.154,2000
|S&P 500 INDEX
|0,2829
|2.976,6100
|NASDAQ
|0,7100
|8.146,4890
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-1,4975
|326,2841
|331,2445
|TRIGO CHICAGO
|-2,9353
|179,2174
|184,6371
|MAIZ CHICAGO
|-1,9153
|166,3319
|169,5798
|SOJA ROSARIO
|-0,8511
|233,0000
|235,0000
|PETROLEO BRENT
|1,4247
|63,3600
|62,4700
|PETROLEO WTI
|0,8250
|56,2200
|55,7600
|ORO
|-0,0772
|1.424,0000
|1.425,1000