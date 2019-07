El plan de Alberto Fernández y Kicillof para captar el atractivo "voto jubilado"

Arrancó el "Operativo Levantar a Kicillof" en el Conurbano, para hacerle frente al corte de boleta que auguran desde Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires. Así fue que hoy el candidato a presidente del Frente de Todos Alberto Fernandez concretó una serie de actividades que tenía agendadas para hoy, con el fin de apuntalar al precandidato a gobernador Axel Kicillof.

Tras una mañana cargada de actividades, que incluyó una visita a los alumnos de centros de estudiantes de escuelas de Almirante Brown, junto al anfitrión Mariano Cascallares; una recorrida por un fábrica y una reunión con empresarios. Al mediodía, el dúo Fernández-Kicillof fue recibido por el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quie había organizado una charla con jubilados en Temperley.

Fue allí en donde el ex jefe de Gabinete enumeró las medidas que impulsaría para aquel público en caso de ganar las elecciones. Vale destacar que los jubilados no está obligado a votar pero que, al igual que el oficialismo, intentan seducir para captar más votos en una campaña que se avizora muy ajustada entre los dos principales candidatos a nivel nacional y que, en el caso de la provincia de Buenos Aires, no existe ballottage.

Desde el escenario, Fernández destacó la generosidad de Insaurralde, "que pudo haber sido un gran gobernador de Buenos Aires, y que tal vez algún día lo sea"; pidió un aplauso para el primer candidato a diputado por la provincia, Sergio Massa, y elogió a la ex presidenta CFK, a quien definió como "la más generosa".

Dicho esto, asumió una serie de compromisos para con los jubilados, en caso se ganar la elección. "Van a tener el lugar que merecen", les aseguró desde el escenario.

"No es posible que no les podamos garantizar dignidad a los que trabajaron durante toda su vida", cuestionó para luego anticipar que "el Fondo de Garantías Solidaria va a ser para los jubilados, no para que les den préstamos, sino para que mejoren sus ingresos".

Y de inmediato explicó cómo se implementaría esta medida: "Vamos a reponer la pérdida real que han sufrido los jubilados en este término, recomponiendo el ingreso de los jubilados". Y aseguró: "Lo vamos a hacer en cuanto lleguemos".

En diálogo con C5N, el precandidato a presidente se explayó sobre este tema y anticipó: "Vamos a corregir ese sistema de reforma previsional que hicieron, para que los jubilados dejen de perder dinero contra la inflación".

"Vamos a terminar con la rémora de los medicamentos", subrayó durante el acto, para luego anticipar que, para ello, impulsarán una ley "que diga que los jubilados no pagan los medicamentos, y el Estado los va a subsidiar", para luego acotar: "No me importa lo que me digan".