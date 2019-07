Conflictos de encuadramiento en nuestros sindicatos

Consiste en una situación en la que dos o más sindicatos disputan la representatividad de un colectivo de trabajadores generalmente de una empresa. Pareciera ser un conflicto entre sindicatos (inter sindical), pero en realidad es la empresa la que lo padece, el cual rara vez le resulta ajeno, y donde en los casos concretos no siempre el Estado asume su rol interviniendo.

La actividad de una empresa es una parte esencial para determinar cuál es el sindicato apto para ejercer una representación sindical plena de sus trabajadores. El otro aspecto es la vocación representativa de un sindicato, la que está definida en su propio estatuto, es decir la actividad (a veces también empresa o profesión) y ámbito geográfico que pretenden representar. En base a este instrumento la autoridad de aplicación (hoy Secretaria de Trabajo) otorga la inscripción y también, de corresponder, la personería gremial del sindicato. La concordancia entre la actividad de la empresa y la vocación representativa es lo que resuelve el diferendo. Por otro lado nuestro modelo sindical establece (sobre todo en las actividades privadas) que solo un sindicato puede ejercer la representación gremial plena de un conjunto de trabajadores (posición hoy cada vez más controvertida). Es en este contexto de unidad sindical que este tipo de conflictos se manifiestan. Los distintos "encuadres sindicales" son los que moldean lo que se llama el "mapa sindical". Ahora bien, muchas veces este cruce entre la actividad de la empresa y la vocación representativa no siempre se advierte con claridad. Podemos clasificar, a muy grandes rasgos, las causas de estos conflictos en cuatro grupos. A saber: actividades "primas hermanas"; actividades "terciarizadas"; nuevas actividades; y por último las derivadas del "cruce" entre actividades horizontales y verticales.

Causales de conflictos de encuadre y causas de manifestación:

1) Actividades "primas hermanas": Se da en casos donde la vocación representativa de dos (a veces más) sindicatos son muy similares, donde tenemos el ejemplo típico entre UOM y SMATA, el de la industria de la carne y la de chacinados, entre otros. Las empresas son dinámicas, y muchas veces, en forma progresiva van modificando su actividad. Pensemos en una empresa metalúrgica que a lo largo del tiempo se especializa en productos propios de la industria automotriz. "El conflicto entre UOM y SMATA…es de larga data. En este sentido existe una zona gris de discusión entre ambos sindicatos que genera controversias en forma casi permanente" (1).

2) Actividades tercierizadas; Por ejemplo las actividades de vigilancia, comedor de empresas, limpieza de oficinas, donde la personería gremial de la actividad del sindicato actuante en la empresa comprende a estos trabajadores. También se presenta en los call centers que trabajan para ciertos bancos o compañías de seguros principalmente.

3) Conflictos derivados de las nuevas tecnologías: las nuevas tecnologías avanzan, y las personerías gremiales son estáticas, aparecen nuevas actividades y determinar el encuadre suele ser complejo. Un ejemplo de ellos es la actividad de internet donde imágenes pasan por líneas de teléfono. Televisión o telefónicos?; por ejemplo las ventas por internet que al momento de crearse los sindicatos de comercio era impensado y tienen la misma personería gremial de hace setenta años. Otro ejemplo que se presentó de este tipo fue entre petroleros y las actividades de montaje de pozos que eran terciarizadas por empresas encuadradas en construcción, luego del proceso de privatización.

4) Conflictos por el "cruce" de actividades horizontales y verticales: Se trata de profesiones comunes a diversas empresas donde podemos indicar los camioneros, viajantes de comercio o personal de sistemas, los que pueden prestar servicios en empresas de diferentes rubros. Nuestro modelo sindical hace prevalecer a la actividad de la empresa por el de profesión (art. 30 Ley 23.551), el que se inspira en un viejo fallo plenario (CNAT, fallo plenario Nº 36; "En los casos en que el empleador tenga a su servicios trabajadores que realizan tareas distintas a la que exige su actividad específica, no debe considerárselo comprendido en las convenciones colectivas que contemplan especialmente la profesión de esos trabajadores" 1957). Lo cierto es que en estos últimos años muchas empresas han reencuadrado a su personal por presión sindical, sobre todo en la profesión de camioneros, quienes, como sabemos, han apelado a métodos muy discutibles en cuanto a su legitimidad para lograr satisfacer sus intereses.

Este tipo de conflictos se manifiestan generalmente cuando las condiciones de trabajo entre el CCT de un sindicato versus el otro se vuelven muy diferentes. Supongamos un trabajador de Call Center encuadrado de comercio, que trabaja para una empresa de este rubro cuya clientela principal es un banco y las diferencias salariales entre uno y otro CCT son muy notorias (lo mismo pasa si se lo compara con telefónicos donde también se manifiestan conflictos de encuadramiento), este pretenderá que se lo excluya de comercio y se lo reencuadre a la otra actividad con salarios muy superiores. "El trabajador se afilia al que más le gustaría pertenecer y cuyo convenio no es el que se le aplica, este nuevo sindicato "afilia" y comienza a hacer "campaña" a su favor para que el personal se le afilie, y comienza, en vez de resolverlo " intersindicalmente" como debiera ser o mediante los canales institucionales, a presionar a la empresa con diferentes métodos: le exige que retenga las cuotas sindicales al personal que se le afilia, exige alguna contribución de convenio a la empresa de su convenio específico si la hubiera, postula delegados (aparte y sin importar los que están en el otro gremio) donde la empresa no tendrá otro remedio que rechazar las postulaciones, el sindicato nuevo promueve medidas de fuerza, y un largo etcétera. Los trabajadores pretenderán pertenecer a aquel que mejores condiciones ofrezca (generalmente el "nuevo gremio"), el gremio tradicionalmente actuante para "parar" el conflicto comienza a presionar a la empresa para que mejore las condiciones de trabajo y también se desprende una interna con los "activistas" del nuevo gremio y el conflicto se hace "inter empresa", también se suele pedir a la empresa que "saque" a los que operan para tal gremio, el conflicto entonces se hace de difícil solución. Todo surge porque los trabajadores ven en el "reencuadramiento" la posibilidad de mejorar sustancialmente sus condiciones de trabajo. Algunos trabajadores comienzan a efectuar reclamos judiciales por "diferencias de salario" donde lo que se discute es el encuadre convencional (no el sindical), y el conflicto no se detiene. Esta es la dinámica. Como se puede observar la causa es extrajurídica."(2)

Procedimiento:

El procedimiento para la resolución de este tipo de conflictos está previsto en el art. 59 y siguientes de la Ley 23.551. El primer paso es el agostamiento de la "vía asociacional" cuando los sindicatos en pugna estén afiliados a una misma federación o confederación para que ello se resuelva allí. La CGT tiene previsto tal área. Si lo allí resuelto no satisface a una de las partes, esta puede recurrirlo ante la Secretaría de Trabajo, y por último siempre se cuenta con la vía judicial donde entiende directamente la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El empleador, también tienen legitimidad para solicitarlo conforme lo dispone el Decreto 1040/2001. La legitimidad del empleador ha sido cuestionada porque se entiende que ello vulnera el principio de autonomía sindical, no obstante entendemos que la legitimidad del sector empleador es una excepción a la regla porque sus derechos se afectan en este tipo de conflictos. Este decreto receptó un principio que en su momento había fijado la C.S.J.N. ("Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación C/Ministerio de Trabajo", 13/08/1996). Para solucionar estos conflictos no es procedentes considerar ni la voluntad de los trabajadores, ni su afiliación, así como tampoco lo que dispongan los estatutos, mucho menos la fuerza. Se debe tener en cuenta entonces aspectos tales como el rubro de explotación; actividad principal y accesoria; cantidad de trabajadores en relación de dependencia; secciones de la empresa y cantidad de trabajadores; tareas realizadas; C.C.T. que se aplica; materias primas y procesos de producción; monto económico de cada rubro (costo materiales; cantidad de trabajadores y salarios abonados); habilitación municipal (para qué rubro); depósitos sindicales y de obra social. Uno de los problemas que se presenta para las empresas es que cuando hay reencuadramientos tiene efectos declarativos de derecho (es decir pueden ir para atrás en el tiempo, lo que lo diferencia con los efectos constitutivos de derechos) por lo que los trabajadores pueden quedar habilitados a formular reclamos individuales por diferencia de salarios, y los sindicatos a reclamar deudas por aportes y/o contribuciones sindicales.

Otro aspecto a considerar es la diferencia del encuadramiento sindical con el convencional; "Encuadramiento sindical y convencional, más allá de los puntos en contacto que tienen en común no son sinónimos, no resuelven el mismo tipo de diferendo, ni tampoco tienen el mismo mecanismo de solución. El encuadramiento sindical es a efectos de determinar qué sindicato tiene aptitud gremial representativa ante un colectivo de trabajo, en cambio el encuadramiento convencional procura resolver qué convenio/s colectivo/s de trabajo se debe aplicar a una comunidad laboral determinada. La vinculación se da por que quien firma un C.C.T., es generalmente el que tiene aptitud gremial representativa. Hay una relación de antecedente (encuadre sindical) y consecuente (encuadre convencional). No obstante tienen límites relativamente confusos. El encuadramiento convencional no se resuelve por el procedimiento previsto por el artículo 59 y concordante mencionados sino que su solución es por la vía directamente judicial". Consideramos que sería apropiado que la autoridad de aplicación se la habilite para resolver tal cuestión, siempre dejando abierta la posibilidad de una revisión judicial posterior.

Lamentablemente en este tipo de conflictos, al margen de los canales institucionales existentes, no han sido poco los sindicatos que optaron por su resolución por las vías de hecho actuando en forma contraria a la Ley. ---

