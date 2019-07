Irán advirtió al Reino Unido que no intente aumentar la tensión y que no se deje arrastrar por Trump

El gobierno de Irán no sólo defendió la captura del buque petrolero británico "Stena Bulk" en el estrecho de Ormuz, sino que advirtió al Reino Unido que no intente aumentar la tensión y que no se deje arrastrar por los intereses del gobierno de Trump.

Esta región, y en concreto el estrecho de Ormuz es estratégica para la economía mundial debido a que por ella cruza una quinta parte de las exportaciones de petróleo, lo que la convierten en un punto sensible.

La captura realizada el viernes pasado por la Guardia Revolucionaria fue considerada "ilegal" por Londres y disparó las alarmas en la comunidad internacional sobre el aumento de la conflictividad en el golfo Pérsico.

El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, denunció que el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, está dirigiendo "su veneno contra el Reino Unido con la esperanza de arrastrarlo a un atolladero".

"Sólo la prudencia puede frustrar tales trucos", subrayó en un mensaje en Twitter Zarif, quien señaló que Bolton trata de implicar al Reino Unido en un conflicto con Irán tras no haber logrado que el presidente, Donald Trump, diera ese paso.

La crisis entre Londres y Teherán comenzó con la detención hace dos semanas en Gibraltar del petrolero iraní "Grace 1", que en su momento se informó de que fue a petición de EEUU.

Con la captura del "Stena Bulk", la situación se agravó y Londres advirtió sobre las "graves consecuencias" si no es liberado pronto e incluso, su ministro de Defensa, Tobias Ellwood, comentó la opción de imponer sanciones.

Las autoridades iraníes no tienen previsto liberar el barco inglés al menos hasta que el Reino Unido deje partir al "Grace 1", detenido por supuestamente transportar crudo a Siria.

El embajador iraní en Londres, Hamid Baeidineyad, aconsejó al Gobierno británico "contener a aquellas fuerzas políticas que quieren escalar la tensión existente".