En el primer semestre del año la caída del consumo es del 10,6 % vs el mismo período de 2018. Las transacciones, con una variación del -4,55% vs en el mismo período, nos indican que sigue la tendencia de adquisición de menos unidades por acto de compra. Sin embargo, hay marcas dentro de ciertas categorías de productos que resultan ganadores incluso en el actual contexto.

En referencia a los dichos de Cristina Kirchner en Mar del Plata respecto de “ahora aparecen y proliferan marcas La Pindonga o Cuchuflito que nadie conoce” nos propusimos investigar y estudiar qué es lo que hay detrás de ese tipo de marcas.

A “La Pindonga o Cuchuflito” en términos técnicos se las conoce como “Segundas Marcas”. Detrás de este tipo de marcas hay microempresas o pequeñas que no cuentan con grandes presupuestos de marketing, promoción o publicidad que en algunos casos logran un nivel de penetración regional o incluso país generando mucho empleo. Incluso hay “Segundas Marcas” que ya no son comercializadas y producidas por Pymes sino por grandes empresas que además de sus “Primeras Marcas” cuentan sus “Segundas Marcas”.

En Argentina hay en torno de 5 millones de empresas (incluyendo sociedades, monotributistas y autónomos) de las cuales muchas son empresas empleadoras, con al menos un empleado registrado en relación de dependencia. Más del 97% del volumen empresario argentino tienen menos de 200 ocupados, es decir, son Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes). No sólo la mayoría de las empresas en argentina son PyMes, sino que también son las que más trabajadores emplean: acumulan el 65% del empleo privado formal. Detrás de estos números hay marcas “La Pindonga o Cuchuflito” no solo para el consumo masivo sino para rubros como indumentaria, calzado, marroquinería, juguetería, etc.

Por su parte más del 70% de las PyMes se concentra en actividades relacionadas a la prestación de servicios, incluyendo al comercio mayorista y minorista que computa el 31,4% del total donde casualmente el consumidor final adquiere marcas “La Pindonga o Cuchuflito”. De 2011 a 2013 cantidad de empresas se mantuvieron y empezaron a caer en 2014. Luego de dos años consecutivos de caída en 2014 y 2015, en 2016 y 2017 la cantidad de empresas activas volvió a crecer levemente y luego volvieron a caer en 2018 y 2019. Tanto en la gestión K como en la Gestión M empresas que comercializaban y producían marcas como “La Pindonga y Cuchuflito” tuvieron que cerrar. Sin embargo otras tantas aprovechando los crecimientos económicos y expansión del consumo en “serrucho” de nuestro país también pudieron crecer.

A través de Focus Market vía Scanntech estudiamos que paso en el último año con marcas como “La Pindonga y Chuchuflito” evaluando con lector de scanner en 915 puntos de venta de todo el país millones de transacciones de los consumidores argentinos.

En precios por Segmento en el Primer Trimestre de 2019 Vs Primer Trimestre de 2018 el Crecimiento de Marcas “La Pindonga y Cuchuflito” en Consumo Masivo fue del 5% y en Facturación del 4,3%. En Unidades las marcas “La Pindonga y Cuchuflito” alcanzan el 42,8 % de los productos vendidos en el canal de consumo masivo.

Desde 2016 a 2019 las Marcas Mayoristas y Económicas llámense “La Pindonga y Cuchuflito” pasaron de un participación del 32,6% al 42,8% en Unidades y del 21,5% al 27,7% en facturación.

La evolución de este tipo de marcas en la participación en la facturación entre Primer Trimestre de 2016 y Primer Trimestre de 2019 es Caras -3,5%, Medias -7,6%, “Las Pindongas y Cuchuflito” +10,4%, Mayoristas +0,8%.

La evolución de marcas Económicas en Unidades entre el primer Trimestre de 2016 y primer Trimestre de 2019 es Caras -3,8%, Medias -6,5%, “Las Pindongas y Cuchuflito”+9,7%, Mayoristas +0,7%

El que escribe esta columna dirige una consultora “la pindonga” con un sistema de información “cuchuflito” que con mucho esfuerzo y trabajo le brinda información a este medio y a todos sus lectores. En otros países sus líderes políticos lo llaman un pujante microemprendedor en el área de servicios que utiliza herramientas de la información y comunicación con tecnología de punta en el sector cuaternario de la economía del conocimiento.

Para cerrar la columna les dejo el TOP 10 de Evolución Marcas por categoría: Diferencia Primer Trimestre de 2016 y Primer Trimestre de 2019 para que vean cuantas marcas “La Pindonga y Cuchuflito” hay ganando mercado con mucho esfuerzo y generando empleo.

1-Cervezas: Marcas: Caras -1,2%, Medias -25,8%, “Pindongas” +27%, Mayoristas 0%

2- Gaseosas: Marcas: Caras -14%, Medias -6%, “Pindongas” +20%, Mayoristas 0%

3-Harina: Marcas: Caras -8,7%, Medias -6,3%, “Pindongas” +17,1%, Mayoristas -2,2%

4-Salchichas: Marcas: Caras +2%, Medias -15,8%, “Pindongas” +13,8%, Mayoristas 0%

5-Aceite: Marcas: Caras +0,1%, Medias -14,5%, “Pindongas” +10,3%, Mayoristas +4,1%

6-Detergente para ropa: Marcas: Caras +0,6%, Medias -8,6%, “Pindongas” +8%, Mayoristas 0%

7-Pastas secas: Marcas: Caras -3%, Medias -2,3%, “Pindongas” +7,7%, Mayoristas -2,3%

8-Dulce de leche: Marcas: Caras -1,4%, Medias -4,6%, “Pindongas” +6%, Mayoristas 0%

9-Conservas: Marcas: Caras -2,6%, Medias -7,6%, “Pindongas” +5,7%, Mayoristas +4,5%

10-Puré de tomates: Marcas: Caras -9,2%, Medias +3,4%, “Pindongas” +3,9%, Mayoristas +2%