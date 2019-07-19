Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco

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Finanzas y mercados Viernes  19 de Julio de 2019

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DOW JONES0,190027.222,9700
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COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO2,1277330,6934323,8039
TRIGO CHICAGO2,1277185,1883181,3302
MAIZ CHICAGO1,5901169,7767167,1193
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PETROLEO BRENT0,242262,080061,9300
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