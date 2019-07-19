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Finanzas y mercados Viernes 19 de Julio de 2019
Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|41,5000
|43,5000
|DÓLAR BLUE
|-0,1138
|43,7000
|43,9000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-2,0338
|-
|42,8270
|EURO
|-0,1651
|47,5504
|47,5898
|REAL
|-0,3044
|11,3231
|11,3305
|BITCOIN
|-2,7270
|10.352,0500
|10.358,2100
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,9186
|48,0625
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-1,6949
|58,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-1,6667
|59,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|49,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,4043
|61,5900
|TNA 7 DIAS
|0,0862
|46,4400
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|-1,8182
|162,00
|165,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|-8,8889
|2,05
|2,25
|DISC USD NY
|-0,4530
|120,85
|121,40
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-0,5300
|40.752,7500
|BOVESPA
|-0,7400
|104.716,5900
|DOW JONES
|0,1900
|27.222,9700
|S&P 500 INDEX
|0,0454
|2.995,1100
|NASDAQ
|0,0400
|8.207,2430
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|2,1277
|330,6934
|323,8039
|TRIGO CHICAGO
|2,1277
|185,1883
|181,3302
|MAIZ CHICAGO
|1,5901
|169,7767
|167,1193
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|231,5000
|231,5000
|PETROLEO BRENT
|0,2422
|62,0800
|61,9300
|PETROLEO WTI
|-0,1266
|55,2300
|55,3000
|ORO
|0,7082
|1.436,2000
|1.426,1000