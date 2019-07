Netflix trastabilla pese a que aún no llegaron sus competidores

Quizás el gran competidor de Netflix no sea el sueño, tal como una vez aseguró su CEO Reed Hastings, sino el hastío. La caída de la audiencia en el segundo trimestre de este año se atribuye a la aburrida colección de programas de televisión y películas. La inesperada pérdida de 126.000 suscriptores es la primera desde que Netflix empezó a invertir miles de millones de dólares en producción de contenido original propio.

Esta caída perfora el modelo de negocio de la compañía basado en el endeudamiento. La expansión a toda costa todavía es el mensaje oficial, pero la empresa esperaba para el año próximo menores desembolsos porque la mayor cantidad de suscriptores y los precios más elevados mejoraban los márgenes. El mensaje a los inversores de deuda fue entrar mientras tuvieran la chance porque pronto se cancelarían los pasivos y las colocaciones de bonos de alto rendimiento disminuirían.

Eso no sucederá si los suscriptores se van. En total, Netflix tiene más de 151 millones de miembros que pagan suscripciones todos los meses, pero el costo de conseguir y retener abonados crece. El mes pasado, la compañía invirtió u$s 12.000 millones en contenido, comparado con los u$s 9000 millones de 2017. Aunque aumenten los ingresos, el costo del contenido implica que el flujo de caja negativo crecerá de u$s 3000 millones en 2018 a u$s 3500 millones este año.

La producción de contenido original implica mayores costos iniciales que los derechos de programas de TV y películas ya existentes. Pero también influye la tendencia a ver series en maratón. Netflix incentiva el hábito de mirar temporadas enteras de una sola vez, pero deriva en una demanda de contenido nuevo. Y no todo es de alta calidad.

Perder un trimestre de crecimiento en cantidad de suscriptores no es el fin del mundo. Lo que preocupa es que la caída se produjo antes de que Apple y Disney introduzcan sus propios servicios de streaming y de que AT&T y Comcast retiren Friends y The Office, dos de las serias más populares de Netflix. Si todavía el principal objetivo es sumar suscriptores, Netflix va a necesitar un éxito rotundo o tendrá que bajar los precios.