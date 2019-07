Netflix cayó 12% tras el cierre por sumar 41% suscriptores menos que los previstos

Las acciones de Netflix Inc. se desplomaron más de un 12% en las operaciones tras el cierre de la jornada bursátil debido a que los resultados mostraron que se inscribieron a la plataforma una cantidad de suscriptores 41% menor a la que preveían los inversores en el segundo semestre.

Luego de que el pionero de la transmisión de video elevó los precios en algunos de sus principales mercados, incluido Estados Unidos, Netflix sumó 2,83 millones de suscriptores de pago, cifra sensiblemente menor a las previsiones de los analistas de 4,8 millones, según datos de IBES de Refinitiv. El mercado esperaba un aumento de 352.000 clientes en Estados Unidos.

Los títulos de la empresa bajaban cerca de un 12%, de u$s 365 a u$s 318 en las operaciones electrónicas posteriores al cierre, valor mínimo en seis meses, luego de que el 18 de enero subiera a u$s 337 y no bajara desde entonces de ese nivel.

"Nuestro incumplimiento de las proyecciones fue en todas las regiones, pero levemente mayor en regiones con aumentos de precio", dijo la compañía en una carta a los accionistas. "Pensamos que la lista de contenidos del segundo trimestre generó un menor crecimiento en publicidad pagada de lo que anticipamos".

Netflix apostó su futuro en la expansión global y en la creación de programas de televisión, películas y documentales originales para atraer a nuevos clientes y mantener a los existentes pagando cuotas de suscripción mensual.

"Aunque esperábamos una desaceleración en el crecimiento de usuarios en Estados Unidos una cifra neta negativa es sorprendente", dijo Clement Thibault, analista de la plataforma de mercados financieros en Investing.com.

De cara al futuro, Netflix proyectó que sumaría 7 millones de clientes en streaming pagados en el tercer trimestre con la ayuda de una nueva temporada de el "thriller" sobrenatural "Stranger Things", lanzado el 4 de julio. La cifra es más optimista que los 6,6 millones proyectados por los analistas consultados por Refinitiv.

Pero en noviembre se avecina el lanzamiento de Disney+, visto como un participante formidable en el mercado de la transmisión de video y una programación original de Apple Inc . AT&T Inc y Comcast Corp han dicho que planean lanzar sus propias ofertas el próximo año.

Día negro para Wall Street

Los principales índices accionarios de Wall Street cerraron en baja a raíz de que débiles resultados del holding CSX Corp avivaron el temor a que la guerra comercial entre Washington y Pekín presione a las ganancias empresariales.

Las acciones de la compañía de transporte CSX perdieron un 10,3%, su mayor caída diaria desde 2008, luego de que reportó una utilidad trimestral menor a la esperada y recortó sus proyecciones de ingresos para el año. La tensión comercial ha contribuido a una baja de los volúmenes de carga de camiones y trenes en el primer semestre de 2019.

Las pérdidas de las acciones de las compañías ferroviarias presionaron al referente de transporte del S&P, cuya caída del 2,2% fue la mayor entre los 11 sectores del índice.

El Libro Beige de la Reserva Federal (Fed), un compendio de evidencia anecdótica de empresas estadounidenses, también apuntó a presiones relacionadas con el comercio sobre el transporte y las empresas manufactureras.

"Las preocupaciones comerciales son una incertidumbre", dijo Stephen Carl, director y jefe de operaciones con acciones estadounidenses del Grupo Williams Capital. "Podría ser un gran impacto negativo. Los costos provendrán de aranceles más altos".

El Dow Jones bajó 0,42%, a 27.219,85 unidades; mientras que el índice S&P 500 perdió 0,65%, a 2.984,42 enteros; en tanto que el índice compuesto Nasdaq Composite retrocedió 0,46%, a 8185,21 unidades.

Los papeles de Bank of America Corp ganaron un 0,7% luego de un reporte de resultados que estuvo por encima de las proyecciones del mercado, pero la firma rebajó su guía de ingresos por intereses netos, de manera similar a los informes de JPMorgan, Citigroup y Well Fargo.