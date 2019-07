Las palabras del 'El Chapo' Guzmán antes de ser condenado a cadena perpetua

El juez Brian M. Cougan de la corte federal de Brooklyn, en Nueva York, condenó al mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán a cadena perpetua, luego de que fuera declarado culpable de liderar una red criminal que contrabandeó toneladas de drogas a Estados Unidos.

Cogan impuso la pena de prisión de por vida, más 30 años, lo cual es obligatorio según la ley estadounidense, durante la audiencia. Guzmán también deberá entregar u$s 12.600 millones, dijeron los fiscales.

Después de tres meses de proceso y tras escuchar a unos 56 testigos, el magistrado emitió su sentencia y el otrora poderoso narcotraficante acabará sus días en la cárcel de máxima seguridad en Florence, estado norteamericano de Colorado.

Por ahora estaba recluido en régimen de aislamiento en el Centro Correccional Metropolitano, una cárcel parecida a una fortaleza en el bajo Manhattan.

Mirá también FMI: guerra arancelaria de EE.UU. y China frena más el crecimiento global El FMI deplora que el crecimiento del comercio mundial se esté desacelerando por las tensiones entre EE.UU. y China, y prevé que resten 0,3 puntos porcentuales al crecimiento global en el 2020.

Antes de escuchar la sentencia, el acusado pidió la palabra y denunció "torturas". "Me he visto obligado a beber agua insalubre", advirtió y se quejó de que su confinamiento equivalía a una "tortura mental".

El Chapo cuando fue detenido en el 2016

En febrero, Guzmán, de 62 años, fue encontrado culpable de narcotraficar toneladas de cocaína, heroína y marihuana y de liderar operativos de asesinatos múltiples como el jefe del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más violentas de México.

'El Chapo' desarrolló una reputación como una figura parecida a Robin Hood que lo convirtió en un héroe para muchos en su estado natal de Sinaloa, donde nació en una aldea montañosa.

"Estados Unidos no es mejor que ningún otro país corrupto", dijo Guzmán, agregando que los fiscales querían enviarlo a "una prisión donde nunca se me escuchará de nuevo". En ese contexto aprovechó para decir que "no hubo justicia".

Después de que fuera capturado en 2016, Guzmán se escapó en dos ocasiones de cárceles de máxima seguridad en México. Fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio en enero de 2017.