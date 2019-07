Guedes, en exclusiva: qué pasa con el “peso real”, por qué votaría a Macri y qué pasará si vuelve CFK

El verborrágico ministro de Economía del Brasil, Paulo Guedes, llegó a la ciudad de Santa Fe para acompañar la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y mantener un encuentro mano a mano con su contraparte, Nicolás Dujovne.

Horas antes de iniciar su actividad oficial, el economistra ultraliberal accedió a conversar con El Cronista y no puso reparos en mostrar su clara preferencia y la del gobierno de Jaír Bolsonaro por la reelección de Mauricio Macri, e incluso sugerir que el próximo gobierno debe emprender una reforma previsional y tributaria para facilitar una mayor integración económica al mundo.

Guedes también se despachó contra el kirchnerismo, aunque reconoció que tanto favoritismo explícito por el macrismo podría ser contraproducente de ganar el Frente de Todos.

Alguna vez usted dijo que el Mercosur “no era prioridad” para Brasil… ¿cambió de opinión?

En verdad, esa frase fue quitada de contexto mientras yo discutía en plena campaña con 50 periodistas brasileños sobre nuestro proyecto de reforma previsional y el recorte de gastos. El Mercosur no era prioridad, en comparación con la reforma previsional, a la cual dedicamos seis meses de debate. Pero no decíamos que el Mercosur no fuera prioritario para el comercio.

¿Precisa reformas el bloque aduanero?

La visión del presidente Bolsonaro es que el Mercosur, en el pasado, sirvió para cerrar la economía brasileña, y eso estancó nuestra economía y también la economía argentina. Fue una herramienta de atraso económico: perjudicó a la Argentina, al Brasil, y ya vemos qué pasó con Venezuela por seguir una ideología obsoleta.

Hoy queremos integrarnos más con Latinoamérica con economías modernas, donde el crecimiento económico, la mayor apertura y el aumento de competitividad y productividad sea el eje. O si no, no nos interesa. Por suerte, esta es la visión del presidente Macri, del presidente Bolsonaro, y del presidente Trump.

¿Apuesta ahora por el Mercosur, entonces?

El Mercosur parece ir ahora en el sentido que acabo de describirle, pero no tengo certeza que siga así porque tenemos elecciones ahora en la Argentina. Ojalá el Mercosur siga siendo un instrumento para la modernización y apertura de las economías.

¿Hay avances en la idea de tener una moneda común, un “peso real”, o fue solo una idea lanzada al aire?

Cuando hablamos de integrarnos con la Argentina, tenemos que pensar en que los países que siguieron ese proceso terminaron con una moneda común, y por eso hablamos del “peso real”. El entendimiento con la Argentina fue muy rápido porque el Gobierno ve que, frente a una alta inflación, esta convergencia monetaria podría ser oportuna para acelerar la baja de los precios.

Pero desde el punto de vista objetivo, no hubo nada de esto todavía. Estamos hablando de un horizonte donde podríamos desembocar en una moneda común. Es un horizonte, pero distante. Aunque sin duda que, de acelerarse este proceso, sería de gran ayuda para la Argentina.

“El peso real está en el horizonte, pero aún distante”

¿Qué cree que pasaría en la región con una moneda común?

Tener una moneda común en toda Latinoamérica sería muy bueno. Creo que en 15 años, habrá cuatro o cinco grandes monedas en el mundo. En 15 años va a existir el dólar, el euro, el rembimbi chino, y ojalá allí esté el “peso real”. Creo que vamos a desembocar a una moneda común a futuro. Eso ayudaría mucho a la Argentina para combatir su inflación, que va a estar en el orden del 40% este año. Si acaso no cambia el signo político del Gobierno, es probable que sigamos adelante.

Nicolás Dujovne y Paulo Guedes compartirán una reunión este miércoles en Santa Fe.

¿Tiene la impresión de que kirchnerismo frenaría la discusión?

Claro, por supuesto. Toda discusión queda cerrada y parada (con el kirchnerismo). Pero la gente que decidió huir de ideologías obsoletas y pide ahora una integración global, sabe que ciertas alternativas proponen volver para atrás. Imagino que ni la Argentina kirchnerista ni nosotros quisiéramos discutir una moneda común, por ser regímenes con diferentes concepciones. En cambio, la proximidad de Macri y Bolsonaro encaja muy bien esta visión de modernización de las economías. Si alguno de los dos no siguiera, no sería posible esta reforma.

“Si no cambia el Gobierno, es probable que discutamos una moneda común”

¿Cómo imagina la relación bilateral si el kirchnerismo vuelve al poder?

Yo no quisiera entrar en la política porque no es mi territorio. Lo único que puedo decir como ministro de Economía es que hay circunstancias que aceleran o frenan ciertos acuerdos. Macri y Bolsonaro lograron una aproximación muy rápida, y entonces es natural que si Macri es reelecto, todo pueda ocurrir más rápidamente. Y al contrario, si no fuese así, la propia Cristina Kirchner va tirar para atrás y desacelerar. Pero no creo que los países detendrían su integración.

“La Argentina kirchnerista y nosotros (…) somos regímenes con diferentes concepciones”

¿Cree que el año que viene es el año de las grandes reformas para la Argentina?

Imagino que sí. Creo que ayudaría bastante al proceso de integración que estamos buscando todos juntos. Nosotros queremos transformar la sociedad brasileña y por eso impulsamos una reforma del sistema previsional. Hace una década que la economía no crece y creemos, por eso, en esta reforma central porque el sistema de reparto es un sistema condenado. Es necesario ir hacia un modelo de capitalización, porque de esa manera liberalizamos el dinero parado para hacer crecer la economía.

¿O sea, para el caso argentino, volver a las AFJP?

Creo que hay una falla sistémica con el sistema de reparto por la “bomba demográfica” que vamos a experimentar. Los jóvenes que entran al mercado de trabajo lo hacen más tarde, y cada vez envejecemos más. Hoy hay menos personas activas en la economía para soportar a un jubilado, y en el futuro eso se acentuará. Ahora mismo, Brasil está al borde del colapso fiscal por esto mismo. Ir a un sistema de capitalización es algo incontrolable, y todos los países tendrán que ir en ese sentido.

“Es necesario que la Argentina vaya a un modelo de capitalización en el sistema previsional”

¿Brasil está pensando en líneas de crédito para aliviar las necesidades financieras del Gobierno argentino?

Si los programas argentinos fueran buenos, sin caer en el populismo y la distribución de dinero así porque sí, yo creo que a la Argentina no le van a faltar recursos. Hay dinero barato en el mundo, y creo que el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el Banco Mundial o el FMI estarán disponibles con sus recursos.

Ustedes tienen Vaca Muerta, que nos parece muy importante, y tenemos la intención de construir gasoductos para traer al Brasil la energía que se produce allí. Pero las conversaciones recién se inician. Lo seguro es que no va a faltar dinero para la Argentina si tuviera un camino cierto desde el punto de vista económico, siendo un presidente u otro. No hemos hablado ahora de cómo financiar el proyecto por la incertidumbre política.

¿El Gobierno de Bolsonaro da su voto por la reelección de Macri?

Los gobiernos, pensando que son eternos, ya proyectan su relación a futuro. Si Macri gana la elección, la relación con el Brasil ya está encaminada. Pero no hay intención del Brasil de interferir en la elección. Simplemente tenemos un deseo, porque compartimos una visión y creemos que de ese modo podemos progresar más rápidamente.

“Deseo que continúe Macri porque la relación ya está encaminada”

¿No cree que se está ganando “un dolor de cabeza si acaso ganara el Frente de Todos?

Puede ser. Yo soy una persona, y deseo que continúe Macri. Después, como ministro de Economía, haré mi trabajo y seguiré relacionándome en los temas que nos tocan a ambos países. Cuando gobernaban Lula, Néstor y Cristina Kirchner, no tenían ningún problema en mostrarse y decirse lo mucho que se preferían. Es natural ahora que las personas que estaban en la oposición de ellos hablen ahora de estar unidos para siempre y buscando impedirles que regresen.

¿Brasil quiere un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos?

Nuestra dirección es salir de una economía cerrada hacia una integración competitiva en la economía mundial, y por eso exploramos todas las oportunidades. Con los argentinos, logramos el acuerdo con la Unión Europea; ahora continuaremos con los norteamericanos, y lo haremos extensivo a los otros miembros del Mercosur.