El mercado espera mayor demanda de dólares y cierre de posiciones de carry trade

El hecho de que la tranquilidad cambiaria continúe se pone cada vez en tela de juicio a medida que nos acercamos a las PASO. La proximidad de fechas electorales clave empuja a los inversores a tomar ganancia de posiciones de carry trade y acelera las decisiones de compra de los importadores. Así, analistas del mercado esperan que se intensifiquen las demandas de divisas en las próximas semanas.

Si bien Argentina se encuentra con un mercado cambiario más equilibrado, con un saldo comercial más moderado e ingresos de capitales del exterior para hacer carry, este proceso podría estar agotándose. Para analistas del mercado, el resultado de las PASO condiciona la actualidad tranquilidad cambiaria.

Para Martín Saud, senior trader en Balanz, el flujo entre compradores y vendedores más cerca de las internas va a tener mucho movimiento, fuertemente influenciado por las encuestas que se vayan publicando.

“Entendemos que si estas cifras plantean mayores chances de una reelección de Mauricio Macri aparecerán más vendedores que compradores. Mientras que si las encuestan anticipan una victoria de la fórmula Fernández – Fernández veremos una fuerte suba en la compra de dólares para atesoramiento y flujo de portafolios netos negativos. Es decir, fondos del exterior desarmando posiciones de carry trade, importadores apurando la compra de divisa para conseguir el precio más bajo posible y exportadores estirando la espera para poder vender sus dólares a mejor precio”, anticipó.

Alejandro Kowalczuk, head portfolio manager de Argenfunds, remarcó que la estacionalidad favorable por liquidación de exportaciones del campo se extenderá hasta finales de agosto, principios de septiembre, por lo que la oferta se mantendrá al menos hasta esa fecha. Para el especialista, por el lado de la demanda de dólares es sostenida mes a mes y no ve motivos que lleven a proyectar una caída sino todo lo contrario.

“Al incremento en importaciones por cierta mejora en actividad y la baja del tipo de cambio real, se suma que, a medida que nos acercamos a las Paso es probable que se empiecen a cerrar posiciones de carry-trade para comprar divisas. Debemos estar muy atentos a la evolución del stock de plazos fijos (las colocaciones a 30 días a partir de hoy vencen después de las Paso) y dolarización de portafolios”, advirtió.

Un BCRA con mayores municiones

Dada la cercanía de las PASO, el BCRA estuvo intentando mejorar su posicionamiento en moneda dura para poder enfrentar un eventual mal resultado. Esto mismo resalta Kowalczuk al reforzar el hecho de que no es casualidad que la autoridad monetaria incrementó de manera significativa las posiciones compradas en dólar futuro en Rofex , a la vez que estaría pidiendo una autorización al FMI para poder quedar vendido por sobre lo establecido hasta hoy en el acuerdo (u$s 1.600 millones en julio, u$s 1.300 millones en agosto, u$s 1.000 millones en septiembre) y mantenga elevado el piso de tasa de Leliq (58% para julio).

“Si el resultado de las elecciones se da en línea con lo esperado por el mercado, aún sin la estacionalidad positiva en la liquidación y manteniéndose los niveles de demanda, es esperable que el BCRA mantenga la tranquilidad cambiaria, sin embargo un resultado que lleve a proyectar una derrota del oficialismo en octubre, podría sumar un cierre más agresivo de posiciones de carry-trade y dolarización de portafolio contra caída de depósitos y venta de activos en pesos”, advirtió a la vez que recomendó tomar una postura cautelosa respecto del posicionamiento en pesos.

Un operador de bonos de un banco local advirtió que, la mayor volatilidad esperada por el proceso electoral, empuja a que los inversores sean mas cautelosos en las proximas semanas, haciendo que opten por estrategias conservadoras, dolarizando portafolios. Para ello, el BCRA deberá jugar fuerte para que pueda subir el dólar aunque sin volatilidad.

"La clave pasa por la voaltilidad del dólar. Resulta clave que la divisa pueda subir para evitar un atraso, aunque es necesario que dicha suba no se produzca con volatilidad y no se traslade a un evento cambiario. Para ello, el BCRA incrementó su posición en dólar futuro , aumentando su poder de fuego. Con la implementación de las bandas cambiarias primero y de la posibilidad de intervenir en el mercado luego, el Central sabe que la volatilidad es su enemiga, y no tanto la tendencia de la divisa, la cual, naturalmente debe tender al alza por la suba de la inflación", dijo.

Por último, desde la mesa de operaciones de Grupo SBS, las salidas de capitales probablemente se intensificarán conforme nos acerquemos a las fechas clave en las elecciones presidenciales.

“Es de esperar que se incremente la salida de capitales a medida que se acerquen las elecciones. De todos modos, dichas salidas de capitales debieran seguir siendo aplacadas por los flujos comerciales y las subastas de divisas del Tesoro, mientras el BCRA sigue acumulando poder de fuego para evitar movimientos bruscos cuando los flujos del agro pierdan fuerza. Da la impresión de que la batalla hasta las Paso puede ganarse, mientras lo que suceda después dependerá de los resultados electorales”, explicaron.