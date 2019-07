Después de la UE, a qué otros mercados busca llegar Macri desde el Mercosur

En la antesala de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, la unión aduanera que integran la Argentina Brasil, Paraguay y el Uruguay, repasó la agenda de negociaciones económicas en curso para ampliar los mercados donde insertar la producción regional, tras subrayar como un "hito" la conclusión de las deliberaciones con la Unión Europea (UE) en pos de consolidar un mercado común con más de 750 millones de consumidores.

El canciller Jorge Faurie dio inicio a una la reunión del Consejo del Mercado Común (CMC), uno de los órganos de conducción del bloque, en compañía de sus pares del Brasil, Ernesto Araújo; Paraguay, Luis Castiglioni, y del Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, y allí puso a discusión la agenda de relacionamiento externo y los mercados prioritarios con los que esperan cerrar acuerdos a muy corto plazo.

Faurie, en la apertura del Consejo del Mercado Común (CMC) del Mercosur.

En la antigua estación del ferrocarril Belgrano de la ciudad de Santa Fe, y a orillas dell río homónimo, Faurie habló de "transformar el Mercosur para que esté acorde a las necesidades de nuestros países y la realidad de este tiempo" y convocó a "tener el coraje y la visión para adecuar el bloque a lo verdaderamente necesitamos".

En esta cumbre, que el miércoles reunirá al presidente Mauricio Macri con Jaír Bolsonaro, Mario Abdo Benítez, Tabaré Vázquez, Evo Morales y Sebastián Piñera, el Mercosur espera alcazar alcanzar un acuerdo para permitir que el acuerdo con la UE entre en vigencia apenas lo ratifique el Parlamento Europeo y cada congreso nacional, sin esperar la aprobación en cada uno de los estados miembro.

La agenda que viene

En días más, el Mercosur retomará las negociaciones tendientes a un acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), una asociación intergubernamental lanzada en 1960 y que actualmente integran Suiza, Noruega, el principado de Liechtenstein e Islandia.

El EFTA es una asociación de libre comercio cuyo principal objetivo fue integrarse armoniosamente a la economía europea, sin ser parte de la organización política con sede en Bruselas. El modelo del EFTA podría inspirar al Reino Unido tras concretar el Brexit, a fin de no perder sus ventajas comerciales con el resto del viejo continente. Si el Mercosur tuviera un acuerdo con el EFTA, y Londres se plegara a ese bloque, también quedaría incluido en las ventajas comerciales que ambas partes se otorguen.

Para la Argentina, el principal interés está en recibir inversiones suizas y noruegas, y aprovechar la pujante industria farmacéutica y de servicios financieros que está radicada en la confederación helvética. Según los negociadores, el acuerdo podría concluirse en la ronda prevista para agosto, o a más tardar a comienzos de 2020.

El comercio del Mercosur con este bloque es ínfimo: las exportaciones de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruugya alcanzaron en 2018 los u$s 3167 millones, mientras las importaciones representaron u$s 3642 millones, lo que dejó un balance negativo. Para la Argentina, sin embargo, el intercambio es positivo: el último año exportó u$s 1316 millones e importó u$s 640 millones.

Ministros del EFTA, en su última asamblea general.

El otro acuerdo en ciernes involucra a Canadá. Ese mercado norteamericano representó en 2018 intercambios por u$s 7424 millones, de los cuales Argentina estuvo involucrado en u$s 1660 millones, con una balanza positiva en más de u$s 927 millones.

El acuerdo con los canadienses requerirá más dedicación, en tanto el gobierno del primer ministro Justin Trudeau impuso como condición el establecimiento de normas regulatorias para medir y contener el impacto social en comunidades indígenas y minorías, además de contener también un enfoque de género y de inclusión de las mujeres en la economía.

La negociación es coordinada por Brasil, y el gobierno de Bolsonaro intentará adjudicarse antes de fin de año el cierre de las tratativas. Sin embargo, un "encontronazo" entre Trudeau y el ex militar podría complicar las conversaciones, luego de que el brasileño le negara el saludo al canadiense en la última reunión del G20, en Japón.

Mirando al norte, por ahora las expectativas de negociar un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos deben quedarse en eso: solo expectativas. Con la agenda en marcha, el Gobierno descartó que se pueda lanzar una discusión formal a la brevedad.

El tercer destino que los mercosurianos miran suma atención es Corea del Sur. La negociación corre a cuenta del Uruguay, y está enfocada en provocar un ingreso de la oferta agroindustrial sudamericana a ese mercado de 51 millones de consumidores.

En la actualidad, el Mercosur tiene una balanza deficitaria con Corea: en 2018 tuvo exportaciones por u$s 3776 millones, en tanto importó u$s 6303 millones - en buena parte explicado por circuitos electrónicos para celulares y otros aparatos tecnológicos. Los jefes negociadores consideran que el acuerdo podría concluirse a mediados de 2020.

Corea envió una populosa delegación a negociar con el Mercosur.

La agenda de relacionamiento externo del Mercosur cierra con Singapur, cuyo diálogo está bajo la coordinación de la cancillería paraguaya.

Para los cuatro socios, el relacionamiento con el pequeño país insular implicaría la puerta de entrada a una mayor integración con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

Singapur es, además, un país concebido a partir del comercio internacional y opera como un hub logístico de relevancia para la región. En esa nación, la Argentina reabrió su embajada en septiembre de 2017, en tanto dicho país nominó al empresario Nicolás "Nicky" Caputo como su cónsul honorario en el país. Nada más ni nada menos que el "hermano del alma" del presidente Macri.