Preparan un subsidio hasta diciembre de 2019 para los que tomaron créditos UVA

El Gobierno busca incentivar el consumo y contener a la clase media que siente que es quien mayor absorbió el ajuste desde diciembre de 2015 y pasó a integrar la liga de desencantados a los que el laboratorio electoral de la Casa Rosada quiere volver a dar cobijo hacia las próximas elecciones.

Desde hace un tiempo se lanzaron varios planes para inyectar anabólicos a un alicaído mercado interno y proteger el bolsillo de la clase media. Arrancó con el congelamiento de tarifas, siguió con los planes Ahora 12, Ahora 18, los Precios Esenciales, Créditos ANSeS, Junio y Julio 0 km y los planes para la compra de motos. Ahora, el Gobierno está negociando un nuevo subsidio para los tenedores de créditos UVA.

Ayer, el Gobierno anunció que negocia con los bancos un mecanismo para compensar de manera temporaria a deudores de préstamos en UVA por fuera del Procrear, que hayan visto incrementarse la cuota del préstamo por encima de 10% de lo que hubiera resultado actualizarla por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Según explicó el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, la negociación que el Gobierno le planteó a los bancos en un encuentro la semana pasada en el Banco Central es la aplicación de un subsidio por 15 meses, desde octubre de 2018 a diciembre de 2019 que cubrirá el exceso pagado en la cuota (Cuota en UVA - Cuota en CVS x 1,1).

La cobertura rige para todos los deudores en UVA para la vivienda no incluidos en el sistema de compensación anterior, otorgados por entidades financieras, que hayan tomado créditos ajustables por UVA por montos que, al momento del desembolso, no hayan superado el equivalente en pesos de 120.000 UVA, con un valor de compra o tasación, de ambos el menor, inferior a las 140.000 UVA.

"Tenemos 15 días para contestar", explicaron en una de las entidades financieras que participó del encuentro. "Y de ahí hay que ver cómo se aplica", agregaron.

Esta metodología ya estaba vigente para los ProCreAr y hora se busca hacerla extensiva al resto. Desde los bancos entienden que por los valores UVA de compra o tasación a los que se les podría subvencionar parte de la cuota "son créditos que ingresaron al principio del sistema, porque las propiedades están dolarizadas".

Fuentes de la Casa Rosada explicaron que hasta junio de 2019 se otorgaron 115.000 créditos hipotecarios UVA de los que 34500 (30%) son ProCreAr. En total, el monto acreditado bajo ese sistema es de $152.000 millones hasta mediados de este año.

El trámite para lograr esta compensación, si es que el sistema financiero privado y público acepta otorgarlo, será personal.

"Esto no es compulsivo, cada tenedor del crédito va a tener que hacer el trámite para recibir el subsidio. Lo que no quedó claro es que, como sucede con el subsidio a los ProCreAr, si aceptarlo implica rechazar la posibilidad de extender los plazos o no", agregó otra calificada fuente del sistema financiero.