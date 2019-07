Dónde invertir según qué se espera que ocurra en las PASO

La elección está polarizada, por un lado el oficialismo, por el otro, el kirchnerismo: Juntos por el Cambio versus Frente de Todos. Y es ante estas dos posibilidades que el inversor debería posicionarse, ya que no se verán las mismas repercusiones en el mercado si gana una u otra propuesta.

De todas formas, Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, advirtió que hay que tener en cuenta que actualmente el mercado se concentra en si habrá toma de ganancias en la previa a las elecciones primarias: "Creo que va a ser un período donde hay que hacer algunos movimientos tácticos claves; de muy difícil timing, como definir bajar el riesgo local antes de las PASO, y luego de esas ganancias acumuladas, volver a entrar, dependiendo del resultado".

Dicho esto, si la victoria en las PASO es de Juntos por el Cambio, que presenta a Mauricio Macri como candidato a presidente y a Miguel Ángel Pichetto a vicepresidente, son más las alternativas sugeridas por los expertos; sin embargo, en el caso de que obtenga más votos el Frente para Todos, que tiene a Alberto Fernández y a Cristina Fernández, como candidato a presidente y vicepresidente, respectivamente, los especialistas coinciden: recomiendan la dolarización.

Cabe aclarar que la dolarización no implica la compra de dólares nada más, sino una inversión en esa moneda.

"En un escenario en el que el Gobierno pierde por amplia diferencia las primarias, recomiendo dolarizar la cartera de inversión comprando Letes con vencimiento a fines de agosto, septiembre y octubre, cuyos rendimientos se encuentran entre el 2% y 3,5%", dijo Yanina Zupnik, asesora financiera.

En sintonía, José Bano, gerente de asesoramiento financiero de InvertirOnline.com, mencionó a las Letes en dólares, pero a más largo plazo. "El dólar es la variable más volátil, la que más se puede escapar. Localmente, una alternativa son las Letes; no tendría ningún problema en tener letras que venzan en febrero del año que viene. Sea quien sea gobierno, nadie va a defaultear a los dos meses de estar en el poder. Además, pagan una tasa de más de 7% en dólares", detalló Bano.

En cuanto a las opciones en el exterior, el especialista recordó que en InvertirOnline.com, desde los u$s 2500, se puede invertir afuera: "Hay un mundo de posibilidades en el exterior. Si el perfil es conservador, hay ETF de bonos; personalmente, los que más me interesan son los bonos, los fondos que invierten en renta fija de mercados emergentes, nuestros pares emergentes que no están ni en la misma situación económica ni están atravesados por una elección presidencial".

Gabriel Holand, director de HR Global, sugirió apostar por los bonos en ambos casos, aunque en distintos plazos según el candidato que resulte con mayor potencial de cara a octubre: "Post PASO y hasta octubre, si la ventaja es muy fuerte para Fernández, veo oportunidades de bonos; si es muy fuerte para Macri, también. Si Fernández tiene más ventaja, una parte en bonos cortos y otra en bonos más largos, como un Discount con ley argentina; si Macri obtiene más ventaja, bonos cortos".

Holand planteó que los bonos tienen tasas de retorno muy atractivas y que "son alternativas que valen la pena" para quienes están dispuestos a asumir el riesgo, dado que hay poca chance de default a corto plazo. "Hay mucha especulación política, pero teniendo al FMI en tu casa y a Donald Trump en frente, no podés defaultear gratuitamente", justificó.

En un mejor escenario para Juntos por el Cambio, Zupnik indicó que "si el Gobierno pierde por poca diferencia, empata o gana las PASO, la recomendación es invertir en activos en pesos". Para un perfil conservador, Lecap con vencimiento en septiembre y octubre, cuyas TNA se encuentran entre 52% y 54%; en el caso de un perfil moderado, la letra dual Ciudad de Buenos Aires, con vencimiento a principio de septiembre, que tiene un rendimiento similar al de una Lecap para el mismo plazo y tiene la cobertura cambiaria; y para el perfil agresivo, Boncer 2020, con un rendimiento del 35% por arriba de los niveles de inflación.

En la misma línea, Álvaro Di Carlo, financial manager en Hit Cowork, sostuvo que si gana Macri "está casi descontado un rally de los activos argentinos; para todos en general, pero primero subirían los bonos soberanos y las acciones que tengan ADR, los sectores energéticos y bancarios principalmente".