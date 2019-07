Para Macri, el mayor éxito de su gestión fue "que no haya explotado la bomba del todo"

El presidente Mauricio Macri afirmó que en las próximas elecciones "lo que está en juego es la democracia" y realizó una nueva defensa de su gestión al asegurar que su mayor "exito fue que no haya explotado la bomba del todo".

"Lo más importante que hicimos en estos 3 años y medio fue demoler barreras morales y de valores con los que ya no queremos convivir más: la mentira, el engaño, la corrupción, la ventajita corta, la viveza criolla", afirmó Macri.

Durante una entrevista que ofreció a CNN en Español, el jefe de Estado sostuvo que "apostamos por una democracia más fuerte y esta elección es el comienzo de una etapa muy positiva para los argentinos". Macri sostuvo que la expresidenta Cristina Kirchner es "predemocrática" y se pronunció a favor de "instituciones democráticas y sólidas, poderes independientes, libertad de prensa e información fidedigna".

Para Macri, si ganase las elecciones el precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernandez , "podría conducir al país hacia el autoritarismo por indicación de Cristina" porque "ella ve a la política como una imposición y una negación".

Consultado acerca de qué pasaría si no es reelecto, aseguró: "No me preocupa mi persona, me preocupa el futuro de los argentinos". "Si creemos, en cambio, que el futuro pasa por la arbitrariedad, la intolerancia y la prepotencia vamos a perder 25 años. Descarto que eso sea nuestro futuro", enfatizó.

En relación a la situación económica, el presidente aseguró que el mayor éxito de su gestión fue "que no haya explotado la bomba del todo y que la hayamos podido desarmar de a poco".

"El mundo veía a Argentina como un país que iba hacia el final de Venezuela; sin energía, sin servicios y con crisis humanitaria bestial. Pero ahora ve a un país que giró en la dirección correcta más allá de que ha tenido que aguantar muchos chubascos. El mundo tiene que estar seguro de nuestra solidez institucional para invertir. Ningún país del mundo nacionaliza empresas por la fuerza, como lo hizo Argentina con los papelones de Aerolíneas e YPF ", dijo.

Para Macri, "perder lo que conseguimos en esto tres años y medios sería perder 25 años de nuestra historia porque una vuelta atrás generaría un rechazo del mundo porque sería aislarnos de vuelta". "Estamos en el comienzo de una gran época. Los argentinos decidimos cambiar la historia", indicó.