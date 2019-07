El FMI confirmó la aprobación del quinto desembolso para la Argentina por u$s 5400 M

El FMI aprobó el quinto desembolso para la Argentina por u$s 5400 millones. Así, tal cual lo previsto, el Directorio Ejecutivo del organismo dio luz verde para los fondos que llegarían el próximo martes a la cuenta que el Tesoro tiene en el Banco Central.

La semana pasada, el director gerente interino del FMI, David Lipton, se mostró optimista por el rumbo de las políticas económicas en el país y confirmó que se llegó a un acuerdo para el quinto desembolso por u$s 5400 millones. Hoy el Directorio Ejecutivo del organismo lo aprobó formalmente.

Logros alcanzados

Al termino de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre el plan económico de Argentina, el Director Gerente Interino del FMI y Presidente del Directorio, David Lipton, realizó la siguiente declaración: “Las autoridades argentinas continúan mostrando un sólido compromiso con su programa de política económica, y han cumplido con todas las metas pertinentes en el marco del plan respaldado por el FMI. Si bien ha tomado tiempo, los esfuerzos realizados en materia de políticas están empezando a dar frutos. Los mercados financieros se han estabilizado, la posición externa y fiscal están mejorando, y la economía está empezando a recuperase gradualmente de la recesión del año pasado. El FMI apoya decididamente estos importantes esfuerzos”.

En ese sentido agregó que “aunque sigue estando en un nivel alto, la inflación ha entrado en una trayectoria descendente que se espera continúe en los próximos meses. La gestión prudente de la política monetaria por parte del BCRA sigue siendo esencial para anclar tanto el tipo de cambio como el proceso de desinflación”.

El Tesoro ya vendió dólares del Fondo Monetario Internacional por más de un tercio de lo previsto para este año, adelantó El Cronista. Desde el 15 de abril y hasta ayer fueron u$s 3420 millones el total de las divisas que se volcaron a la plaza a través de las subastas diarias orquestadas por el Banco Central, con fondos del Tesoro.

El acuerdo vigente permite al BCRA tener una posición vendida de u$s 1600 millones en julio, de u$s 1300 millones en agosto y de u$s 1000 millones en septiembre.

Además, se espera que el martes el FMI difunda el staff report. En este extenso documento se vuelcan las modificaciones al programa con la Argentina, la evaluación de las metas según la revisión y todo lo discutido con el Gobierno.

“El gobierno argentino ha demostrado constantemente su compromiso con la disciplina fiscal y ha superado ampliamente las metas fiscales fijadas para marzo y junio. Las autoridades han solicitado al FMI que apoye el aumento de la meta del balance primario correspondiente a fines de septiembre, como una señal de su prioridad para garantizar que la relación deuda/PIB se sitúe de manera decisiva en una trayectoria descendente”, destacó el FMI en un comunicado difundido el viernes por la noche.

“El gobierno pudo cumplir sus objetivos fiscales protegiendo al mismo tiempo los programas sociales y recurriendo a herramientas fiscales para defender a los más vulnerables de los efectos de la recesión. Las autoridades también han solicitado al FMI que respalde una ampliación del tope mínimo del gasto social a fin de incluir programas de asistencia focalizados en adultos sin niños y en madres trabajadoras con bajos ingresos. Estos esfuerzos encomiables ampliarán la cobertura de la red de protección social y ayudarán a mejorar la igualdad de género”, resaltaron desde el organismo internacional.

En la reunión de hoy, que fue presidida por Lipton, discutieron el caso argentino los 24 directores representantes de países miembro, donde Estados Unidos tiene una posición privilegiada en la votación.

“La implementación firme de las políticas sobre las que se asienta el programa respaldado por el FMI será fundamental para continuar progresando. A medida que la estabilidad macroeconómica se vaya afianzando, los esfuerzos de políticas deberán centrarse más en revitalizar los planes de reformas estructurales. El acuerdo MERCOSUR-UE suscrito recientemente es un paso importante en ese sentido”, finalizó el FMI.

Post elecciones

Además de la visita de los técnicos para observar la marcha de la economía, hubo una visita adicional comandada por el director para el Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, quien se entrevistó con funcionarios de la oposición para saber de primera mano las opiniones de los candidatos sobre el futuro tratamiento de la deuda con el FMI y las condiciones de continuidad de la relación de la Argentina y el Fondo.

Tanto Alberto Fernández, candidato por como Roberto Lavagna, hablaron de una necesidad de renegociar los términos de pago de la deuda contraída por la Argentina, pero tranquilizaron al funcionario del FMI con los dichos de que no habrá default, en el caso de que alguno prevalezca en las urnas.

Aunque oficialmente nadie se pronunció en este sentido, algunos economistas creen que si Macri gana las elecciones para un segundo mandato, también deberá sentarse a revisar las cuentas con el FMI.