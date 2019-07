Un hermoso y peligroso mundo de ciencia ficción

Faltas pocos días para que el mundo conmemore los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, una buena fecha para reflexionar sobre los cambios e innovaciones tecnológicas increíbles que se sucedieron desde entonces.

En este sentido, un sitio web de tecnología hizo una impactante comparación: los equipos utilizados en el Apollo 11 eran lo último en tecnología, sin embargo, cualquier persona lleva hoy en día en su bolsillo un celular cientos de veces más potente que las computadoras usadas para concretar esa hazaña en 1969.

Por esos tiempos, y fue hace muy poco, era inimaginable este presente en términos de alta tecnología al alcance de todos.

Se dice que hay muchas obras que anticiparon de alguna forma el futuro.

Philip K. Dick, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Brian Aldiss o J. G. Ballard hablaban más que nada de sociedades utópicas, distópicas, de extraterrestres, de robots o viajes en el tiempo. Veían un futuro apocalíptico en muchos casos, y en otros no tanto, pero de que íbamos a tener el mundo en la mano, no lo recuerdo. Y si así fue, era solamente producto de la genial imaginación de estos autores sin ninguna posibilidad de concreción.

Lo que estamos viviendo en estos términos estaba en los libros de ciencia ficción, pero era imposible, eran cuentos.

Pero parece que en algún momento a fines del Siglo XX alguien decidió liberar tecnología extraterrestre oculta.

Los avances en torno a las comunicaciones, internet (tiene 30 años), GPS, e-commerce, televisión, streaming ¿de dónde salió todo esto? ¿Cómo es posible que de pronto, en tan pocos años, uno pueda hablar y ver a otra persona que se encuentra en otro continente a través de un económico teléfono?

¿Y ver un partido de fútbol en vivo en el colectivo? ¡Ni en los mejores sueños de cualquier chico!! y no ya de la "lejana" década del 60, tampoco de los 70, 80 ¡e incluso de los 90!

Es todo muy raro. Hace muy poco días, los japoneses consiguieron que la sonda Hayabusa2 descienda con éxito sobre el asteroide Ryugu, a 3200 millones de kilómetros de la Tierra. No un millón, no 10 millones, no 100 millones, 3200 millones de kilómetros de la Tierra. Si estacionar un auto es difícil ¿cómo se puede...?

Ray Bradbury tiene un relato que se llama La pradera. Fue publicado originalmente como El Mundo hecho por los Niños en la edición del 23 de septiembre de 1950 de The Saturday Evening Post, y más tarde reeditado en la antología El hombre ilustrado, que la mayoría disfrutamos.

Allí, una familia habita una casa automatizada llamada "The Happy life Home" (repito es de 1950) llena de dispositivos que hacen de todo, desde cocinar hasta vestirlos. Los dos hijos están fascinados con su play room, una sala de realidad virtual que es capaz de conectarse telepáticamente con los chicos para reproducir cualquier lugar que ellos imaginan.

Los padres se dan cuenta de que hay algo mal con su forma de vida. Están asustados de que ese cuarto está tildado en África, con unos leones a la distancia, comiendo algo que ellos suponen que es un animal. Allí también encuentran recreaciones de sus pertenencias personales y oyen gritos extrañamente familiares. Por eso llaman a un psicólogo, que recomienda un viaje al campo, pero los pequeños piden una última visita...¿el final? está en el libro...