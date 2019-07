Preocupa en Estados Unidos el acercamiento de Argentina con China en sectores clave

Vista desde Washington, la posibilidad de lograr un tratado de libre comercio Mercosur-EE.UU. como la que lanzaron el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y Mauricio Macri, es una expresión de deseos.



Un primer estorbo es la propia agenda comercial norteamericana, que entre sus temas por resolver, tiene la instrumentación del tratado de libre comercio que reemplazará al Nafta, la guerra de tarifas con China, el desenlace del Brexit y las elecciones del año próximo, lo que presenta muy dificultoso el inicio de cualquier diálogo.



Mientras tanto, la frondosa agenda de relaciones bilaterales Argentina – EE.UU. se desarrolla intensamente pero con varios desafíos por delante.

Funcionarios al tanto de la relación recordaron, como ejemplo, que la semana pasada se normalizó y entró en vigor la reintroducción de la Argentina en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que periódicamente otorga el Congreso norteamericano para permitir el acceso de unos 500 productos a su mercado, de acuerdo con las características del país.



Otro hito, la reducción a la mitad de los aranceles al biodiesel argentino, la porción sobre la cual puede disponer el Departamento de Comercio. El 74% restante depende del resultado de una negociación con el sector privado.

Sin embargo, la relación de la Argentina con China es la parte desafiante del capítulo bilateral, según pudo constatar El Cronista en Washington. En el marco del diálogo y la cooperación, existe una conversación que se tensó con las negociaciones para la construcción y financiamiento de una central nuclear.



A fines de junio, mientras en Osaka se realizaba la cumbre del G20 con la presencia del presidente Mauricio Macri se desarrollaba otra cumbre relevante.

En Beijing, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, resaltaba tras avanzar en negociaciones comerciales sobre la soja, que el área de cooperación energética de China con la Argentina “es un pilar de la relación estratégica”. Resaltó que “hay intención de avanzar” en la construcción de una cuarta central nuclear con tecnología china. Como ya se informó, el proyecto está supeditado a que Beijing conceda un préstamo de u$s 2500 millones de libre disponibilidad.



Fuentes argentinas reconocieron que para los EE.UU. no fue una buena noticia. En un mundo en el cual los EE.UU. vienen presentando batalla de aranceles con la principal potencia oriental, ese tipo de inversiones no es bien recibido por la administración Trump.



“Ellos (los americanos) sugieren que tengamos una especie de organismo como el CFIUS que tienen acá”, comentan.



CFIUS es la sigla de Comitee on Foreign Investment in the US, un comité que analiza la calidad de las inversiones extranjeras en los EE.UU. Se trata de un comité formado por diversas agencias que está autorizado a revisar ciertas transacciones comerciales para determinar su efecto en la seguridad nacional de los EE.UU. Bajo ese paraguas es que se impusieron el año pasado sanciones para las exportaciones de acero a Europa, México, y en un primero momento también de la Argentina. Y a China.



“No les preocupa el comercio tradicional, tampoco las importaciones de 'baratijas', pero creen que deberíamos prestar atención a las comunicaciones, al manejo de los datos, a las inversiones en infraestructura y en materia nuclear”, dijeron aquí en referencia a la posición norteamericana.



La Argentina canceló uno de los dos proyectos nucleares que había pactado con China, pero la desconfianza norteamericana persiste. Todos los observadores coinciden en que no se trata de un punto de ruptura en la relación, pero señalan que sí es un deseo expresado por los EE.UU..

Desde la mirada norteamericana, el señalamiento tiene nombre de cautela. Y recelan de la utilización del poder comercial de China para la ejecutar negocios que perjudiquen relaciones con terceros.



La mirada geopolítica no se detiene ahí. De hecho, desde la Argentina aprecian que el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta se volvió estratégico para empresas norteamericanas y para los EE.UU. mismos.

“Hay empresas norteamericanas que operan no convencionales en el Permian, que ya están llegando a Vaca Muerta. Sus competidores aquí no pueden quedarse atrás, y tampoco EE.UU. quiere quedarse a ver sin tener información ni incidencia mientras un productor de gas, potencial competidor, crece en la Argentina”, señalan.