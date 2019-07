Trump acusó a Twitter de hacerle perder seguidores

El presidente estadounidense, Donald Trump, se quejó de lo que percibe como una pérdida de seguidores y de influencia de sus mensajes en Twitter, y acusó a esa red social y otros gigantes de Internet de un "sesgo terrible" contra las ideas conservadoras.

Aseguró que invitará a representantes de compañías de redes sociales a reunirse con él en las próximas semanas, para renovar sus quejas contra Google, Twitter, Facebook y otros gigantes de Internet.

"No tengo ninguna duda de que debería tener millones y millones de seguidores, pero nos bloquean", denunció.

El mandatario tiene casi 62 millones de seguidores en Twitter, pero dice que mucha gente le dice que "no puede seguirlo" y denunció que "hacen que sea absolutamente imposible".

"Antes me costaba pocos días reunir 100.000 seguidores, pero ahora me cuesta diez veces más", lamentó.

Trump convirtió a Twitter en una de sus herramientas más poderosas de Gobierno y describió a la red social como una "máquina de escribir" en la que pone a prueba los mensajes que luego planea distribuir por otros medios.

"Si incluyo (un anuncio) en un comunicado, no va a ningún lado, si lo pongo en una red social, es como una explosión", aseguró.



También justificó las faltas de ortografía o de gramática que a menudo le llevan a eliminar tuits y volverlos a publicar corregidos: "Soy bueno en ortografía, pero los dedos no son tan buenos como el cerebro", señaló.



El mandatario agradeció a los asistentes a la cumbre -la gran mayoría activistas conservadores que le defienden en las redes, como el dúo de afroamericanas "Diamond and Silk"- por "desafiar a los guardianes de los medios de comunicación".



"Ustedes se comunican directamente con nuestros ciudadanos, sin tener que pasar por el filtro de los medios de comunicación falsos", celebró.



Trump aseguró que no pretende "limitar la libertad de expresión", pero no considera que lo que escribe la prensa que le cubre merezca ese tipo de protección, garantizada en la Constitución estadounidense.



"No creo que (lo que publican) los medios de comunicación generalistas sea libertad de expresión, porque están muy sesgados", planteó.