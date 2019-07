Kicillof: "Vidal y Macri son la continuidad de Cavallo y Martínez de Hoz"

Tras los dichos de María Eugenia Vidal, quien advirtió que un triunfo de Axel Kicillof en suelo bonaerense implicaría que gobierne La Cámpora, el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner dijo que la mandataria provincial y Mauricio Macri "son lo mismo en varios niveles" y añadió que ambos "son la continuidad de Cavallo y Martínez de Hoz".

"Cuando uno empieza a acusar al otro, a señalarlo y a asociarlo con las cosas más feas que se te ocurran podés generar un clima de agresión que se traslada a la sociedad", señaló el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Y añadió: "Largaron la campaña con los tapones de punta, espero que la gobernadora reflexione y dé una propuesta para mejorar las cosas que arruinó. Ella debería dar propuestas y poner manos a la obra".

En un entrevista con el canal A24, Kicillof dijo que "ve muy coucheada" a Vidal y agregó que "hay ciertas cosas de las que esperaría que se ocupara".

"Hay problemas agravados de hambre: en Avellaneda se multiplicó por más de 10 la cantidad de gente que tiene asistencia del municipio en alimentación. Esas cosas no se pueden pasar por alto", precisó.

En esa línea, afirmó: "Vidal replica las políticas de Macri. Desde el punto de vista económico son neoliberales. En la Argentina, este es el mismo proyecto que Cavallo y que Martínez de Hoz. Baja de salarios, tarifazo, apertura importadora, tasas de interés muy altas… Ese combo es el mismo en esas experiencias, yo los llamo neoliberales".

Y agregó: "La gobernadora debería saber que bajar los salarios no es una cosa para enorgullecerse. Debería cuidar a los bonaerenses. Si fuera diferente a Macri, debería ir y decirle que está destruyendo el tejido social de la provincia. Larreta fue a pelear con Macri más fondos y los consiguió. Vidal no los consiguió, no defendió a los bonaerenses y ese es un reproche importante".

Kicillof consideró que Vidal y Macri "son lo mismo en varios niveles".

Peronista, no trotskista

El ex titular de Economía desmintió, por otra parte, la filiación trotskista que se le atribuye y aclaró que "nunca militó" en ningún partido de izquierda.

"Comparto cosas del peronismo de Perón, de Néstor y Cristina... Usar todas las herramientas que tiene un país para desarrollar su industria, generar independencia económica, desendeudamiento, soberanía política y justicia social", aseveró. "Creo que gobernar es crear trabajo, hacer industria, integrar al campo con la producción industria, distribuir".

Y añadió: "Nunca milité en ningún partido trotskista, maoista ni en el PC. Me acusaron de eso como si fuera algo malo, no es mi caso. Nunca milité en un partido de izquierda, nunca me afilié ni nada parecido".

En el final de la entrevista, Kicillof consideró que "hoy la divisoria de aguas en la Argentina es qué hacer con la salud, la educación, el empleo, los que menos tienen".

Y cerró: "Ahí se parten las aguas. Son proyectos distintos que se definen en la práctica".