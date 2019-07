PASIVOS EN DÓLARES

Telecom Argentina testeará el apetito por activos de origen argentino con una doble operación. En primer lugar, la empresa de telecomunicaciones reanudó la colocación de obligaciones negociables por u$s 300 millones (ampliables a u$s 500 millones), con vencimiento a 7 o 10 años. Hasta u$s 200 millones de lo recaudado mediante estos bonos se podrá utilizar para refinanciar pasivos de la empresa.

Entre la deuda a refinanciar, Telecom incluye la recompra de obligaciones negociables Clase A, que están depositados en Nueva York. Se trata de bonos que vencen en 2021 y tienen una tasa de 6,5%. Quienes deseen vender sus títulos tendrán tiempo hasta el 23 de julio para efectuar la entrega de los mismos, aunque la oferta estará vigente hasta el 6 de agosto.