Contra todos los pronósticos, Trump demostró ser eficiente

Se decía que el escritor John Updlike podía hacer una detallada reseña de un libro sin mencionar si le gustaba o no. En su correspondencia diplomática, pero en otro género literario, Kim Darroch hace lo mismo con Donald Trump. Los memos que se han filtrado en ningún lugar señalan si el presidente es bueno o malo en términos morales o filosóficos.

Dejando esas opiniones a los columnistas, el embajador británico en Washington, que acaba de renunciar, presta especial atención a lo que es útil para sus autoridades: los métodos de Trump, sus manías, sus posibilidades. El análisis es técnico, no normativo.

Quienes exageran su enojo hacia Sir Kim sólo tienen derecho a cuestionarlo en un punto. ¿Tiene razón? A juzgar en sus propios términos, ¿esta administración es "inepta" y "disfuncional"?

Responder en afirmativo sería lo natural. Trump tuvo un congreso republicano durante dos años y no pudo construir el muro en la frontera con México.

Tiene problemas con el poder judicial tan a menudo que nadie parpadea cuando la Corte Suprema rechaza el toqueteo del censo que quiere hacer el mandatario.

Mientras se acumulan los ejemplos, la opinión de Sir Kim responde al más puro sentido común. Sólo me hace pensar un cosa. Si Trump fuera totalmente inepto, provocaría sólo burlas liberales y no temor liberal. De hecho, atrae mucho de ambas cosas. Eso sugiere que ha sido, si no efectivo en términos absolutos, más efectivo de lo que algunos de nosotros esperábamos.

En diciembre de 2017, Trump promulgó un recorte fiscal que no parecía probable hasta una o dos semanas antes. Fue un disparate presupuestario y una espantosa política: los republicanos no hicieron gran mención de eso en las elecciones de mitad de término del año pasado. Pero si lo juzgamos por el cumplimiento de sus metas, debe ser considerado como una victoria.

También en dos ocasiones el mandatario se aseguró que designen a sus primeros candidatos a la Corte Suprema.

Incluso Ronald Reagan sufrió una derrota en ese marcador en una era de confirmaciones casi unánimes. George W. Bush tuvo que tímidamente retirar un nombre.

Luego, hay una guerra contra lo que Steve Bannon, antes asesor de Trump, llama "estado administrativo". A través de la desregulación, la deliberada falta de personal suficiente en el poder ejecutivo y la designación de jueces, el presidente trabajó para debilitar a Leviatán. Parece una pavada pero es importante. Trump ha sido un soldado de la derecha anti-gobierno. Requiere un particular esfuerzo mantenerse al tanto de las leyes ambientales que él anuló o suavizó.

Incluso si no hubiera provocado ninguna de esas fisuras internas, su política exterior sería suficiente para destacarlo como un líder relevante. Endurecer la postura norteamericana frente a China no es una hazaña en si misma. Un presidente tiene más libertad en asuntos externos que en cualquier otra área. Más notable es la medida en que Trump popularizó esta animosidad en todas las clases gobernantes.

Las élites políticas, diplomáticas y empresarias ahora consienten que haya una prolongada pelea con China. Eso no sólo era impredecible en 2016. Era impredecible a principios de 2018. Y sus implicancias incluyen nada menos que un golpe a la globalización de la cual Trump se define en contra.

Decir eso no es atribuir al presidente una audacia burocrática que de alguna manera no vieron otros observadores. Lo que sí tiene él es una obsesión por unas pocas prioridades y una fuerza personal que es difícil de frustrar. Es habitual lamentar el servilismo de los republicanos hacia él como si no estuvieran bajo presión. Pero es precisamente la agresión de Trump, su capacidad de convertir a sus numerosos votantes en enemigos, lo que lleva a los legisladores a ceder. Es un tipo nefasto de eficacia política. Pero es un tipo de eficacia política.

Mejor presidente Donald Trump que presidente Mike Pence solían decir los demócratas, razonando que el vicepresidente perseguiría metas derechistas con mayor éxito. Ahora eso se escucha menos.

No queda claro si un político más experimentado hubiera logrado mucho más.

Hay que recordar cuánto del clima cultural está en contra del partido Republicano. Los norteamericanos son más liberales en cuestiones sociales. Son aún más "europeos" en salud e inequidad. El partido obtuvo el voto popular presidencial una vez desde el fin de la guerra fría. En tiempos inhóspitos, los conservadores agradecen las pequeñas cosas de la vida. Trump les da bastante pocas.

¿"Disfuncional"? A decir por los estándares normales, Kim Darroch tiene razón. Pero si nos manejamos por las expectativas de 2016, la administración es excesivamente funcional.