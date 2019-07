Con la obra paralizada, avanza la idea de elevar el tren Sarmiento

Mientras el presidente de la Nación, Mauricio Macri la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciaban que comenzaba a correr el tren San Martín sobre el nuevo viaducto, en otra parte de la ciudad, el ferrocarril que supo ser el emblema de los anuncios de las obras ferroviarias, sigue esperando.

Las obras para el soterramiento del Sarmiento que fuera una de las primeras anunciadas por la administración de Mauricio Macri en la Casa Rosada están paralizadas. La crisis de financiamiento hicieron que la obra que contaba con fondos del Tesoro esté virtualmente paralizada y su futuro está siendo reanalizado.

"Hay una mesa de trabajo entre la Nación y la Ciudad en donde se están estudiando medidas para darle continuidad a la obra", señalaron a El Cronista fuentes de la Ciudad. "Una opción es la seguir el camino del Mitre y del San Martín y en vez de soterrar terminar haciendo un viaducto. Es una de las opciones más viables, si los estudios técnicos y económicos muestran la viabilidad tiene chances de pode avanzar en ese formato", agregaron.

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich señaló ayer la maquina tuvo que salir en Villa Luro "para hacerle mantenimiento, por lo que el túnel por ahora llego hasta ahí (7 kms aproximadamente) mientras siguen las obras subterráneas de vías, señalamiento salida de emergencia ventilación etc". A principio de mayo desde Transporte habían señalado que el estado de situación de la obra era el mismo.

De todas formas, dese el entorno del ministro Dietrich reconocieron que "hay en estudio una posibilidad de modificación a Viaducto (algo que también hizo referencia ayer el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta en el evento del San Martín) pero no hay ninguna decisión tomada".

Pero el consorcio que opera las obras del soterramiento, la italiana Ghella y la argentina Sacde (ex Iecsa), no se encuentra muy conforme con la posibilidad de cambiar a un viaducto ya que entienden que técnicamente no se podría elevar el tren para volverlo a bajar.

La opción de elevar la formación, que no está del todo descartada, le podría permitir a Dietrich alcanzar la meta de inaugurar en 2022 la obra anunciada ya siete veces en diez años. Sin embargo, desde la cartera insisten con que seguirán con el plan trazado originalmente.