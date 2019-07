La foto más deseada: la tuvo Alberto Fernández y, por ahora, Macri debe esperar

Era la figura difícil que le faltaba a Alberto Fernández para llenar su álbum de gobernadores del PJ: el presidenciable del Frente de Todos viajó a Córdoba, donde fue recibido por el mandatario mediterráneo Juan Schiaretti. Después de juntar una docena de caciques territoriales, se esperaba esta cumbre con el ex armador del difunto espacio Alternativa Federal.

Líbero y con picardía codobesa, poco tiempo antes del arribo del ex Jefe de Gabinete, desde el sector de Schiaretti difundieron los sopts de su Hacemos por Córdoba, que va con boleta corta en las PASO, en los que un locutor insta a su electorado: "Elegí el presidente que quieras".

No tendrá la foto, al menos esta semana, el presidente Mauricio Macri. El gobernador anunció que mañana viajará a España, por lo que no lo recibirá este viernes como había trascendido la intensión de la Casa Rosada para eclipsar el reencuentro de hoy. No obstante, con Macri, Schiaretti ya se ha mostrado en reiteradas ocasiones durante este año.

El precandidato arribó a la provincia por la tarde, después de declarar en Comodoro Py por el memorándum con Irán, y fue recibido por Schiaretti en el Centro Cívico del Bicentenario. La semana pasada les había anticipado a los 12 gobernadores alineados con el binomio FF que viajaría al territorio que en 2015 ayudó a la victoria de Cambiemos.