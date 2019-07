Lavagna: "Hay que discutir de vuelta sobre producción y menos sobre finanzas"

"Sepan que buscamos un proceso de unión federal y una alternativa a lo malo y a lo peor", así arrancó la conferencia de prensa que brindó desde San Juan el precandidato a presidente, Roberto Lavagna. Además, junto a su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, habló de una economía que lleva ocho años de estancamiento y aseguró que el antídoto para ponerle un freno a la inflación es la producción.

"Tenemos la oportunidad de contar con un candidato a presidente que no tiene que explicarles a los argentinos que sabe hacer lo que tiene que hacer en la Argentina porque ya lo ha hecho", dijo el gobernador de Salta al hablar del espacio que comparte junto con el ex ministro de Economía, para luego asegurar que fue el propio Lavagna el "responsable" de sacar a la Argentina de la peor crisis que atravesó el país.

Al hablar sobre la economía argentina, a la que definió como "estancada", Lavagna opinó que, "donde no se produce, es lógico que empiece un proceso inflacionario". Así fue que aseguró que el "antídoto fundamental" para hacerle frente a la inflación es "si se produce o no se produce". Dicho esto, se encargó de recordar que en la Argentina "ya van ocho años en los cuales no se produce".

Sobre el pago de la deuda al FMI, el economista calculó que en lo que va del año, lo que se pagó en intereses por los distintos bonos (Lebacs, Leliqs) "es igual o un poco mayor que toda la asignación presupuestaria para la Asignación Universal por Hijo". Por lo que consideró que deben impulsarse modificaciones de "manera total".

También, Lavagna cuestionó las tasas de interés, y aseguró que "hacen imposible" cualquier actividad productiva. "Tienen que bajar fuertemente", resaltó.

En este sentido, opinó que "hay que apuntar a discutir de vuelta sobre producción y menos sobre finanzas".

Una elección polarizada

"Los que no queremos elegir entre lo malo y lo peor somos los dos que estamos acá", dijo Lavagna de cara a una campaña en la que "la grieta" entre el kirchnerismo y el oficialismo parecerá imponerse.

En este sentido, aseguró: "Tratan de hacernos creer que el 80% de la sociedad está polarizada". Y continuó: "No está polarizada; hay una enorme cantidad de ciudadanos y ciudadanas que están buscando una alternativa y que se encuentran contra el obstáculo fuerte de quienes trabajan nada más que por la polarización".

Más adelante, comentó que apuntarán a ese 40% de la población que busca una alternativa para decirles que "no hay que elegir entre lo malo y lo peor".

"Esa es nuestra tarea", remató.