Hay récord de depósitos en dólares por la previa electoral

"Es producto de la dolarización de carteras y la necesidad de pasar al menos las PASO con dólares en la cuenta bancaria. Ya no es suficiente estar en activos que representen dólares, como los bonos". De esta forma explica Santiago Llull, vicepresidente de Futuro Bursátil, el récord de depósitos en dólares.

Los del sector privado ya suman u$s 31.297 millones, y crecen u$s 4203 millones en el último año. Del total, u$s 23.331 millones están en caja de ahorro, contra u$s 20.115 millones de hace doce meses, ya que muchos ahorristas usan estos depósitos a la vista como una suerte de caja de seguridad gratis en momentos de incertidumbre preelectoral como los actuales.

Esto sucede porque existe confianza en el sistema financiero, tal como señala Jorge Gatto, CEO de Hausler, pero cuenta que también mucha gente sigue volcándose a sus servicios de cofres de seguridad: "No hemos parado de crecer".

Lo cierto es que, como remarca Fausto Spotorno, director de OJF, "el ahorro sigue dolarizado y empuja los depósitos en moneda extranjera. En febrero y marzo, cuando el dólar tenía mucha volatilidad, se estaba dolarizando el capital de trabajo de las empresas, que no se trataba de fuga de capitales, ya que rotaban los dólares, pues cobraban las facturas en pesos, compraban dólares y más tarde debían venderlos".

Hoy la dolarización del capital de trabajo se calmó mucho porque las tasas en pesos son muy atractivas. Y en cuanto al crecimiento de los depósitos en dólares, ya no es tan mala noticia, porque tampoco es fuga de capitales, sino que se quedan dentro del sistema financiero.

Augusto Quiñones, de First, agrega que desde el lado de los minoristas (por aguinaldo) hubo mucha dolarización, aunque también muchos inversores aprovecharon la calma en el mercado cambiario que hubo durante junio para hacer tasa en pesos.

Mariano Sardáns, CEO de FDI, suma que otro factor podría ser la cobranza de cupones de bonos en dólares y no recolocación de los mismos.

Otra de las razones que explica el crecimiento de u$s 3216 millones que tuvieron los depósitos a la vista en el último año son por el uso del Home Banking, ya que la mayoría de la gente hoy compra las divisas a través de Internet y las deja ahí, no las pasan a buscar: "Claramente la tecnología hace que la gente no vaya corriendo a buscar los dólares para tenerlos en la casa. Lamentablemente siguen comprando dólares, pero este dato demuestra que la tecnología es la base para el desarrollo económico financiero", indica Ramiro Marra, director de Bull Market, quien desembarcó en política para ser el primer candidato a senador por la Ciudad de Consenso Federal, el partido de Roberto Lavagna.